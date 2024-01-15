Курганские работодатели стали чаще привлекать временных сотрудников

В Курганской области значительно вырос спрос на сотрудников, желающих работать с частичной занятостью. Показатель за год увеличился на 44%. Об это корреспонденту URA.RU сообщили специалисты сервиса Зарплата.ру.
«На текущий момент количество вакансий с неполной занятостью увеличилось за год на 44%. Доля таких предложений, размещенных на сервисе от общего количества вакансий, составила 13%. В основном бизнес обращается к услугам временного персонала в сферах услуг, ритейла, логистики, складского хозяйства и общественного питания», — рассказали URA.RU эксперты.
Сообщается, что наиболее востребованными профессиями с неполной занятостью стали курьеры, упаковщики, водители и уборщики. Как URA.RU пояснил директор департамента аналитики данного сервиса Юрий Михеев, многие работодатели выбирают временных сотрудников, так как на них идет меньше расходов. Однако при таком трудоустройстве также есть недостаток — в компаниях появляется большая текучка кадров.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области образовывалась острая нехватка таксистов. Почти за месяц на 34% вырастала потребность в данной специальности. Также в регионе образовывалась нехватка курьеров.
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