15 января 2024

Курганские работодатели стали чаще привлекать временных сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор участников на пленарное заседании форума АСИ. Москва, клавиатура, офис, монитор, компьютер, работа за компьютером, прокрастинация
В Курганской области вырос спрос на временных сотрудников Фото:

В Курганской области значительно вырос спрос на сотрудников, желающих работать с частичной занятостью. Показатель за год увеличился на 44%. Об это корреспонденту URA.RU сообщили специалисты сервиса Зарплата.ру.

«На текущий момент количество вакансий с неполной занятостью увеличилось за год на 44%. Доля таких предложений, размещенных на сервисе от общего количества вакансий, составила 13%. В основном бизнес обращается к услугам временного персонала в сферах услуг, ритейла, логистики, складского хозяйства и общественного питания», — рассказали URA.RU эксперты.

Сообщается, что наиболее востребованными профессиями с неполной занятостью стали курьеры, упаковщики, водители и уборщики. Как URA.RU пояснил директор департамента аналитики данного сервиса Юрий Михеев, многие работодатели выбирают временных сотрудников, так как на них идет меньше расходов. Однако при таком трудоустройстве также есть недостаток — в компаниях появляется большая текучка кадров.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области образовывалась острая нехватка таксистов. Почти за месяц на 34% вырастала потребность в данной специальности. Также в регионе образовывалась нехватка курьеров.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области значительно вырос спрос на сотрудников, желающих работать с частичной занятостью. Показатель за год увеличился на 44%. Об это корреспонденту URA.RU сообщили специалисты сервиса Зарплата.ру. «На текущий момент количество вакансий с неполной занятостью увеличилось за год на 44%. Доля таких предложений, размещенных на сервисе от общего количества вакансий, составила 13%. В основном бизнес обращается к услугам временного персонала в сферах услуг, ритейла, логистики, складского хозяйства и общественного питания», — рассказали URA.RU эксперты. Сообщается, что наиболее востребованными профессиями с неполной занятостью стали курьеры, упаковщики, водители и уборщики. Как URA.RU пояснил директор департамента аналитики данного сервиса Юрий Михеев, многие работодатели выбирают временных сотрудников, так как на них идет меньше расходов. Однако при таком трудоустройстве также есть недостаток — в компаниях появляется большая текучка кадров. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области образовывалась острая нехватка таксистов. Почти за месяц на 34% вырастала потребность в данной специальности. Также в регионе образовывалась нехватка курьеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...