Курганские работодатели стали чаще привлекать временных сотрудников

16 января 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

В Курганской области вырос спрос на временных сотрудников Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Курганской области значительно вырос спрос на сотрудников, желающих работать с частичной занятостью. Показатель за год увеличился на 44%. Об это корреспонденту URA.RU сообщили специалисты сервиса Зарплата.ру. «На текущий момент количество вакансий с неполной занятостью увеличилось за год на 44%. Доля таких предложений, размещенных на сервисе от общего количества вакансий, составила 13%. В основном бизнес обращается к услугам временного персонала в сферах услуг, ритейла, логистики, складского хозяйства и общественного питания», — рассказали URA.RU эксперты. Сообщается, что наиболее востребованными профессиями с неполной занятостью стали курьеры, упаковщики, водители и уборщики. Как URA.RU пояснил директор департамента аналитики данного сервиса Юрий Михеев, многие работодатели выбирают временных сотрудников, так как на них идет меньше расходов. Однако при таком трудоустройстве также есть недостаток — в компаниях появляется большая текучка кадров. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области образовывалась острая нехватка таксистов. Почти за месяц на 34% вырастала потребность в данной специальности. Также в регионе образовывалась нехватка курьеров.

В Курганской области значительно вырос спрос на сотрудников, желающих работать с частичной занятостью. Показатель за год увеличился на 44%. Об это корреспонденту URA.RU сообщили специалисты сервиса Зарплата.ру. «На текущий момент количество вакансий с неполной занятостью увеличилось за год на 44%. Доля таких предложений, размещенных на сервисе от общего количества вакансий, составила 13%. В основном бизнес обращается к услугам временного персонала в сферах услуг, ритейла, логистики, складского хозяйства и общественного питания», — рассказали URA.RU эксперты. Сообщается, что наиболее востребованными профессиями с неполной занятостью стали курьеры, упаковщики, водители и уборщики. Как URA.RU пояснил директор департамента аналитики данного сервиса Юрий Михеев, многие работодатели выбирают временных сотрудников, так как на них идет меньше расходов. Однако при таком трудоустройстве также есть недостаток — в компаниях появляется большая текучка кадров. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области образовывалась острая нехватка таксистов. Почти за месяц на 34% вырастала потребность в данной специальности. Также в регионе образовывалась нехватка курьеров.