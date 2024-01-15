15 января 2024

В ЯНАО ищут судей, достойных возглавить городские суды

Коллегия судей ЯНАО объявила конкурс на должности председателей судов
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Коллегия судей ЯНАО проводит конкурс на замещение председателей судов Фото:

В ЯНАО квалификационная коллегия судей объявила конкурс на занятие вакантных должностей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления судебного департамента.

«Квалификационная коллегия судей ЯНАО объявляет об открытии вакантных должностей: председателя Новоуренгойского городского суда; председателя Салехардского городского суда; председателя Лабытнангского городского суда. Заявления принимаются до 12 февраля», — сообщает пресс-служба УСД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Также открыта вакансия на должность мирового судьи. Кандидату предстоит заниматься разбирательством судебных дел в Надымском суде.

Должность председателя Салехардского городского суда освободилась после ухода в почетную отставку судьи Ильи Ляна. В Лабытнанги председатель суда Андрей Карплюк оставил должность после совершения дисциплинарного поступка.

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В ЯНАО квалификационная коллегия судей объявила конкурс на занятие вакантных должностей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления судебного департамента. «Квалификационная коллегия судей ЯНАО объявляет об открытии вакантных должностей: председателя Новоуренгойского городского суда; председателя Салехардского городского суда; председателя Лабытнангского городского суда. Заявления принимаются до 12 февраля», — сообщает пресс-служба УСД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Также открыта вакансия на должность мирового судьи. Кандидату предстоит заниматься разбирательством судебных дел в Надымском суде. Должность председателя Салехардского городского суда освободилась после ухода в почетную отставку судьи Ильи Ляна. В Лабытнанги председатель суда Андрей Карплюк оставил должность после совершения дисциплинарного поступка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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