В ЯНАО ищут судей, достойных возглавить городские суды

В ЯНАО квалификационная коллегия судей объявила конкурс на занятие вакантных должностей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления судебного департамента.
«Квалификационная коллегия судей ЯНАО объявляет об открытии вакантных должностей: председателя Новоуренгойского городского суда; председателя Салехардского городского суда; председателя Лабытнангского городского суда. Заявления принимаются до 12 февраля», — сообщает пресс-служба УСД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Также открыта вакансия на должность мирового судьи. Кандидату предстоит заниматься разбирательством судебных дел в Надымском суде.
Должность председателя Салехардского городского суда освободилась после ухода в почетную отставку судьи Ильи Ляна. В Лабытнанги председатель суда Андрей Карплюк оставил должность после совершения дисциплинарного поступка.
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