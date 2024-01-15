В ЯНАО ищут судей, достойных возглавить городские суды

Коллегия судей ЯНАО объявила конкурс на должности председателей судов

16 января 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Коллегия судей ЯНАО проводит конкурс на замещение председателей судов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО квалификационная коллегия судей объявила конкурс на занятие вакантных должностей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления судебного департамента. «Квалификационная коллегия судей ЯНАО объявляет об открытии вакантных должностей: председателя Новоуренгойского городского суда; председателя Салехардского городского суда; председателя Лабытнангского городского суда. Заявления принимаются до 12 февраля», — сообщает пресс-служба УСД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Также открыта вакансия на должность мирового судьи. Кандидату предстоит заниматься разбирательством судебных дел в Надымском суде. Должность председателя Салехардского городского суда освободилась после ухода в почетную отставку судьи Ильи Ляна. В Лабытнанги председатель суда Андрей Карплюк оставил должность после совершения дисциплинарного поступка.

В ЯНАО квалификационная коллегия судей объявила конкурс на занятие вакантных должностей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления судебного департамента. «Квалификационная коллегия судей ЯНАО объявляет об открытии вакантных должностей: председателя Новоуренгойского городского суда; председателя Салехардского городского суда; председателя Лабытнангского городского суда. Заявления принимаются до 12 февраля», — сообщает пресс-служба УСД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Также открыта вакансия на должность мирового судьи. Кандидату предстоит заниматься разбирательством судебных дел в Надымском суде. Должность председателя Салехардского городского суда освободилась после ухода в почетную отставку судьи Ильи Ляна. В Лабытнанги председатель суда Андрей Карплюк оставил должность после совершения дисциплинарного поступка.