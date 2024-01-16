Названы лауреаты премии «Эмми» 2023 года

В Лос-Анджелесе состоялось вручение главной телевизионной премии «Эмми-2023». Премия была перенесена с сентября на январь из-за забастовки Гильдии сценаристов и Гильдии актеров США. О том, кого объявили победителями «Эмми-2023» — в материале URA.RU.
Лучшим драматическим сериалом стали «Наследники». Многие актеры и создатели сериала также взяли награды в своих номинациях.
Список победителей
- Лучший драматический сериал — «Наследники»;
- Лучший актер драматического сериала — Киран Калкин, «Наследники»;
- Лучшая женская роль в драматическом сериале — Сара Снук, «Наследники»;
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Мэтью Макфадьен, «Наследники»;
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»;
- Лучший комедийный сериал — «Медведь»;
- Лучшая женская роль в комедийном сериале — Квинта Брансон, «Начальная школа Эбботта»;
- Лучший актер комедийного сериала — Джереми Аллен Уайт, «Медведь»;
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Эбон Мосс-Бакрак, «Медведь»;
- Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале — Айо Эдебири, «Медведь»;
- Лучший ограниченный сериал или антология — «Говядина»;
- Лучшая женская роль в мини-сериале, антологии или телефильме — Али Вонг, «Говядина»;
- Лучший актер мини-сериала, антологии или телефильма — Стивен Юн, «Говядина»;
- Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме — Пол Уолтер Хаузер, «Черная птица»;
- Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме — Ниси Нэш-Беттс, «Дамер — монстр: история Джеффри Дамера»;
- Лучший сценарий для комедийного сериала — Кристофер Сторер, «Медведь»;
- Лучший сценарий для драматического сериала — Джесси Армстронг, «Наследники»;
- Лучший сценарий для ограниченного сериала, антологии или телефильма — Ли Сон Джин, «Говядина»;
- Лучший сценарий для эстрадного сериала — старшие сценаристы: Дэниел О’Брайен, Оуэн Парсонс, Чарли Редд, Джоанна Роткопф, Сина Вали. Сценаристы: Джонатан Аппель, Али Бартуэлл, Тим Карвелл, Лиз Хайнс, Райан Кен, Марк Крамер, София Манфреди, Джон Оливер, Тейлор Кэй Филлипс, Крисси Шекелфорд, «Сегодня вечером на прошлой неделе с Джоном Оливером»;
- Лучшая режиссура драматического сериала — режиссер Марк Майлод, «Наследники»;
- Лучшая режиссура комедийного сериала — режиссер Кристофер Сторер, «Медведь»;
- Лучшая режиссура ограниченного сериала, антологии или телефильма — режиссер Ли Сон Джин, «Говядина»;
- Лучший эстрадный сериал по сценарию — «Сегодня вечером на прошлой неделе с Джоном Оливером»;
- Лучший эстрадный выпуск — «Элтон Джон в прямом эфире: Прощание со стадионом Доджер»;
Премия «Эмми» — это престижная награда в области телевизионного и онлайн-вещания, которая вручается каждый год Американской академией телевизионных искусств и наук (ATAS). Она была впервые вручена в 1949 году и стала американским эквивалентом кинематографической премии «Оскар». Премия «Эмми» признает выдающиеся достижения в различных категориях, таких как драматические сериалы, комедийные шоу, документальные фильмы, телефильмы, новостные программы, развлекательные шоу, спортивные трансляции и многие другие.
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