Курганский депутат передал бойцам СВО ударный дрон. Фото

16 января 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Ударный дрон от депутата передадут курганским бойцам на СВО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель комитета Курганской областной Думы по аграрной политике и природным ресурсам Александр Брюханов передал ударный дрон бойцам в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе областной думы. «Вручение состоялось в Шадринском драматическом театре на благотворительном показе спектакля „Уроки столетия“. Дрон был передан руководителю организации „Братство Александра Невского“ Антону Фокину», — уточнили в облдуме. В драмтеатре прошел благотворительный спектакль. Собранные от продажи билетов деньги направлены на поддержку раненых бойцов. Мероприятие организовало Курганское отделение Императорского Православного Палестинского Общества при поддержке реготделения «Опара России» и братства Александра Невского. Антон Фокин поблагодарил депутата от имени командования мотострелкового полка, от бойцов разведывательной штурмовой роты. URA.RU писало, что курганский доброволец Александр Пылков подарил депутату Госдумы генералу-лейтенанту Андрею Гурулеву патрон-медальон за помощь фронту. Такие подарки Пылков вручает от проекта «Добрая земля». На медальоне написано: «Я один в поле воин, если в сердце светом полон». Депутат Курганской областной думы Александр Брюханов (на фото — слева) передал бойцам ударный дрон фото: Курганская областная дума, https://vk.com/kurganoblduma

Председатель комитета Курганской областной Думы по аграрной политике и природным ресурсам Александр Брюханов передал ударный дрон бойцам в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе областной думы. «Вручение состоялось в Шадринском драматическом театре на благотворительном показе спектакля „Уроки столетия“. Дрон был передан руководителю организации „Братство Александра Невского“ Антону Фокину», — уточнили в облдуме. В драмтеатре прошел благотворительный спектакль. Собранные от продажи билетов деньги направлены на поддержку раненых бойцов. Мероприятие организовало Курганское отделение Императорского Православного Палестинского Общества при поддержке реготделения «Опара России» и братства Александра Невского. Антон Фокин поблагодарил депутата от имени командования мотострелкового полка, от бойцов разведывательной штурмовой роты. URA.RU писало, что курганский доброволец Александр Пылков подарил депутату Госдумы генералу-лейтенанту Андрею Гурулеву патрон-медальон за помощь фронту. Такие подарки Пылков вручает от проекта «Добрая земля». На медальоне написано: «Я один в поле воин, если в сердце светом полон».