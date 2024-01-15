15 января 2024

Курганский депутат передал бойцам СВО ударный дрон. Фото

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Ударный дрон от депутата передадут курганским бойцам на СВО Фото:
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Председатель комитета Курганской областной Думы по аграрной политике и природным ресурсам Александр Брюханов передал ударный дрон бойцам в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе областной думы.

«Вручение состоялось в Шадринском драматическом театре на благотворительном показе спектакля „Уроки столетия“. Дрон был передан руководителю организации „Братство Александра Невского“ Антону Фокину», — уточнили в облдуме.

В драмтеатре прошел благотворительный спектакль. Собранные от продажи билетов деньги направлены на поддержку раненых бойцов. Мероприятие организовало Курганское отделение Императорского Православного Палестинского Общества при поддержке реготделения «Опара России» и братства Александра Невского. Антон Фокин поблагодарил депутата от имени командования мотострелкового полка, от бойцов разведывательной штурмовой роты.

URA.RU писало, что курганский доброволец Александр Пылков подарил депутату Госдумы генералу-лейтенанту Андрею Гурулеву патрон-медальон за помощь фронту. Такие подарки Пылков вручает от проекта «Добрая земля». На медальоне написано: «Я один в поле воин, если в сердце светом полон».

Депутат Курганской областной думы Александр Брюханов (на фото — слева) передал бойцам ударный дрон
Депутат Курганской областной думы Александр Брюханов (на фото — слева) передал бойцам ударный дрон

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Председатель комитета Курганской областной Думы по аграрной политике и природным ресурсам Александр Брюханов передал ударный дрон бойцам в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе областной думы. «Вручение состоялось в Шадринском драматическом театре на благотворительном показе спектакля „Уроки столетия“. Дрон был передан руководителю организации „Братство Александра Невского“ Антону Фокину», — уточнили в облдуме. В драмтеатре прошел благотворительный спектакль. Собранные от продажи билетов деньги направлены на поддержку раненых бойцов. Мероприятие организовало Курганское отделение Императорского Православного Палестинского Общества при поддержке реготделения «Опара России» и братства Александра Невского. Антон Фокин поблагодарил депутата от имени командования мотострелкового полка, от бойцов разведывательной штурмовой роты. URA.RU писало, что курганский доброволец Александр Пылков подарил депутату Госдумы генералу-лейтенанту Андрею Гурулеву патрон-медальон за помощь фронту. Такие подарки Пылков вручает от проекта «Добрая земля». На медальоне написано: «Я один в поле воин, если в сердце светом полон».
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© Служба новостей «URA.RU»
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