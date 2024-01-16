Ирак пообещал дать жесткий ответ Ирану на обстрелы

Правительство Ирака осудило обстрел территории Иракского Курдистана Ираном и выразило готовность принять правовые меры вплоть до жалобы в Совет безопасности ООН. Об этом заявили в МИД.
«Правительство Республики Ирак решительно осуждает иранскую агрессию против города Эрбиль, что привело к жертвам среди гражданского населения», — говорится в сообщении МИД, опубликованном в соцсети X. Отмечается, что в ответ на эти действия будут приняты все законные меры, включая подачу жалобы в Совет безопасности ООН.
Ранее американская военно-воздушная база Харир, расположенная вблизи города Эрбиль в Ираке, подверглась ракетному обстрелу. В результате погиб известный курдский бизнесмен Пешрав Дзейи, передает RT. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
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