Ирак пообещал дать жесткий ответ Ирану на обстрелы

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Ирак осудил обстрел Курдистана Фото:
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Правительство Ирака осудило обстрел территории Иракского Курдистана Ираном и выразило готовность принять правовые меры вплоть до жалобы в Совет безопасности ООН. Об этом заявили в МИД.

«Правительство Республики Ирак решительно осуждает иранскую агрессию против города Эрбиль, что привело к жертвам среди гражданского населения», — говорится в сообщении МИД, опубликованном в соцсети X. Отмечается, что в ответ на эти действия будут приняты все законные меры, включая подачу жалобы в Совет безопасности ООН.

Ранее американская военно-воздушная база Харир, расположенная вблизи города Эрбиль в Ираке, подверглась ракетному обстрелу. В результате погиб известный курдский бизнесмен Пешрав Дзейи, передает RT. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

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Правительство Ирака осудило обстрел территории Иракского Курдистана Ираном и выразило готовность принять правовые меры вплоть до жалобы в Совет безопасности ООН. Об этом заявили в МИД. «Правительство Республики Ирак решительно осуждает иранскую агрессию против города Эрбиль, что привело к жертвам среди гражданского населения», — говорится в сообщении МИД, опубликованном в соцсети X. Отмечается, что в ответ на эти действия будут приняты все законные меры, включая подачу жалобы в Совет безопасности ООН. Ранее американская военно-воздушная база Харир, расположенная вблизи города Эрбиль в Ираке, подверглась ракетному обстрелу. В результате погиб известный курдский бизнесмен Пешрав Дзейи, передает RT. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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