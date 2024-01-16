Bloomberg: банки Китая ужесточили ограничения для РФ после указа США о санкциях

16 января 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Китайские банки перестанут работать в России с клиентами, находящимися под санкциями, пишет Bloomberg Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Государственные банки Китая ужесточают ограничения в финансировании российских клиентов после того, как США объявили о намерении вводить дополнительные санкции в отношении организаций, помогающих России. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Госбанки Китая усиливают ограничения в финансировании российских клиентов после заявления США о возможных вторичных санкциях против организаций, оказывающих поддержку России», — говорится в материале. Там добавили, что не менее двух банков провели проверку своего бизнеса в РФ, сосредоточив внимание на трансграничных сделках. Китайские банки планируют разорвать связи с клиентами, находящимися в санкционном списке, и прекратить предоставление финансовых услуг российскому военному сектору, независимо от валюты и места проведения трансакций. Кредиторы также усиливают проверку клиентов, включая проверку наличия регистрации и уполномоченных лиц в России. Они также будут проверять нероссийских клиентов, ведущих бизнес в России или осуществляющих поставки критически важных товаров через третьи страны, заключили в материале. Лидеры Европейского союза (ЕС) на саммите ЕС-Китай планировали принять решение о введении санкций против 13 компаний из КНР из-за поддержки обхода санкций против России. В случае отказа лидера Китая Си Цзиньпина от предложенных мер, эти компании могут быть добавлены в «черный список». Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин отмечал, что Пекин, в свою очередь, выступает против односторонних санкций со стороны США, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государственные банки Китая ужесточают ограничения в финансировании российских клиентов после того, как США объявили о намерении вводить дополнительные санкции в отношении организаций, помогающих России. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Госбанки Китая усиливают ограничения в финансировании российских клиентов после заявления США о возможных вторичных санкциях против организаций, оказывающих поддержку России», — говорится в материале. Там добавили, что не менее двух банков провели проверку своего бизнеса в РФ, сосредоточив внимание на трансграничных сделках. Китайские банки планируют разорвать связи с клиентами, находящимися в санкционном списке, и прекратить предоставление финансовых услуг российскому военному сектору, независимо от валюты и места проведения трансакций. Кредиторы также усиливают проверку клиентов, включая проверку наличия регистрации и уполномоченных лиц в России. Они также будут проверять нероссийских клиентов, ведущих бизнес в России или осуществляющих поставки критически важных товаров через третьи страны, заключили в материале. Лидеры Европейского союза (ЕС) на саммите ЕС-Китай планировали принять решение о введении санкций против 13 компаний из КНР из-за поддержки обхода санкций против России. В случае отказа лидера Китая Си Цзиньпина от предложенных мер, эти компании могут быть добавлены в «черный список». Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин отмечал, что Пекин, в свою очередь, выступает против односторонних санкций со стороны США, передает РАПСИ.