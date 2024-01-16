Bloomberg: банки Китая ужесточили ограничения для РФ после указа США о санкциях

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Клипарт. Екатеринбург, рубль, юань, обмен валют
Китайские банки перестанут работать в России с клиентами, находящимися под санкциями, пишет Bloomberg Фото:
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Государственные банки Китая ужесточают ограничения в финансировании российских клиентов после того, как США объявили о намерении вводить дополнительные санкции в отношении организаций, помогающих России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Госбанки Китая усиливают ограничения в финансировании российских клиентов после заявления США о возможных вторичных санкциях против организаций, оказывающих поддержку России», — говорится в материале. Там добавили, что не менее двух банков провели проверку своего бизнеса в РФ, сосредоточив внимание на трансграничных сделках.

Китайские банки планируют разорвать связи с клиентами, находящимися в санкционном списке, и прекратить предоставление финансовых услуг российскому военному сектору, независимо от валюты и места проведения трансакций. Кредиторы также усиливают проверку клиентов, включая проверку наличия регистрации и уполномоченных лиц в России. Они также будут проверять нероссийских клиентов, ведущих бизнес в России или осуществляющих поставки критически важных товаров через третьи страны, заключили в материале.

Лидеры Европейского союза (ЕС) на саммите ЕС-Китай планировали принять решение о введении санкций против 13 компаний из КНР из-за поддержки обхода санкций против России. В случае отказа лидера Китая Си Цзиньпина от предложенных мер, эти компании могут быть добавлены в «черный список». Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин отмечал, что Пекин, в свою очередь, выступает против односторонних санкций со стороны США, передает РАПСИ.

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Государственные банки Китая ужесточают ограничения в финансировании российских клиентов после того, как США объявили о намерении вводить дополнительные санкции в отношении организаций, помогающих России. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Госбанки Китая усиливают ограничения в финансировании российских клиентов после заявления США о возможных вторичных санкциях против организаций, оказывающих поддержку России», — говорится в материале. Там добавили, что не менее двух банков провели проверку своего бизнеса в РФ, сосредоточив внимание на трансграничных сделках. Китайские банки планируют разорвать связи с клиентами, находящимися в санкционном списке, и прекратить предоставление финансовых услуг российскому военному сектору, независимо от валюты и места проведения трансакций. Кредиторы также усиливают проверку клиентов, включая проверку наличия регистрации и уполномоченных лиц в России. Они также будут проверять нероссийских клиентов, ведущих бизнес в России или осуществляющих поставки критически важных товаров через третьи страны, заключили в материале. Лидеры Европейского союза (ЕС) на саммите ЕС-Китай планировали принять решение о введении санкций против 13 компаний из КНР из-за поддержки обхода санкций против России. В случае отказа лидера Китая Си Цзиньпина от предложенных мер, эти компании могут быть добавлены в «черный список». Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин отмечал, что Пекин, в свою очередь, выступает против односторонних санкций со стороны США, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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