ЕС будет угрожать санкциями 13 компаниям Китая за помощь РФ

01 декабря 2023 в 01:56 Размер текста - 17 +

ЕС подозревает китайские компании в обходе санкций против России Фото: Георгий Бергал © URA.RU Лидеры Европейского союза во время саммита ЕС — Китай собираются пригрозить председателю КНДР Си Цзиньпину введением санкций против 13 компаний страны. Такое решение руководство Евросоюза может принять из-за помощи в обходе санкций против России, сообщает китайская газета South China Morning Post. «Блок [EC] будет подталкивать китайского президента к действиям против 13 компаний и может назвать и пристыдить эти фирмы, если они не заручатся твердыми обязательствами», — написали в газете. По словам источников издания, если Си Цзиньпин не примет предложенные идеи, то компании будут добавлены в «черный список» в рамках 12-го пакета санкций против России. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС и Китай планируют провести очный саммит в КНР 7—8 декабря. Уточняется, что на встречу намеренны отправится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель, однако Пекин пока не подтвердил информацию о встрече. В конце октября обозреватели австрийского издания Profil заявили, что Евросоюз и США не предпринимают никаких мер препятствующих обходу санкций Москвой, так как не хотят портить отношения со своими важными стратегическими партнерами. Однако 10 ноября первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал, что Запад оказывает давление на Пекин, чтобы он не планировал финансирование СВО России на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидеры Европейского союза во время саммита ЕС — Китай собираются пригрозить председателю КНДР Си Цзиньпину введением санкций против 13 компаний страны. Такое решение руководство Евросоюза может принять из-за помощи в обходе санкций против России, сообщает китайская газета South China Morning Post. «Блок [EC] будет подталкивать китайского президента к действиям против 13 компаний и может назвать и пристыдить эти фирмы, если они не заручатся твердыми обязательствами», — написали в газете. По словам источников издания, если Си Цзиньпин не примет предложенные идеи, то компании будут добавлены в «черный список» в рамках 12-го пакета санкций против России. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС и Китай планируют провести очный саммит в КНР 7—8 декабря. Уточняется, что на встречу намеренны отправится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель, однако Пекин пока не подтвердил информацию о встрече. В конце октября обозреватели австрийского издания Profil заявили, что Евросоюз и США не предпринимают никаких мер препятствующих обходу санкций Москвой, так как не хотят портить отношения со своими важными стратегическими партнерами. Однако 10 ноября первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал, что Запад оказывает давление на Пекин, чтобы он не планировал финансирование СВО России на Украине.