Бастрыкин заинтересовался инцидентом с избиением участника СВО в Тюмени

Глава СК заинтересовался инцидентом с избиением участника СВО в Тюмени
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования инцидента с избиением участника СВО в Тюмени Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проведения проверки по факту избиения участника СВО в Тюмени. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства «Следком». Инцидент произошел в ночь на 9 января в тюменском микрорайоне Тарманы.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту противоправных действий, совершенных в отношении участника специальной военной операции в Тюменской области. В Тюмени толпа хулиганов в ходе словесного конфликта, произошедшего из-за того, что мужчина сделал замечание шумной компании, избила ветерана боевых действий, участвовавшего в специальной военной операции, и оставила его на улице без сознания», — указано в сообщении Следственного комитета Российской Федерации.

Там добавили, что по факту избиения участника СВО следственными органами проводится проверка. О ее результатах станет известно позднее.

Ранее агентство писало о том, что на окраинах Тюмени группа подростков напала на участника СВО. ЧП произошло по адресу ул. Малышева, 35. В результате инцидента мужчина получил травмы различной степени тяжести и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проведения проверки по факту избиения участника СВО в Тюмени. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства «Следком». Инцидент произошел в ночь на 9 января в тюменском микрорайоне Тарманы. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту противоправных действий, совершенных в отношении участника специальной военной операции в Тюменской области. В Тюмени толпа хулиганов в ходе словесного конфликта, произошедшего из-за того, что мужчина сделал замечание шумной компании, избила ветерана боевых действий, участвовавшего в специальной военной операции, и оставила его на улице без сознания», — указано в сообщении Следственного комитета Российской Федерации. Там добавили, что по факту избиения участника СВО следственными органами проводится проверка. О ее результатах станет известно позднее. Ранее агентство писало о том, что на окраинах Тюмени группа подростков напала на участника СВО. ЧП произошло по адресу ул. Малышева, 35. В результате инцидента мужчина получил травмы различной степени тяжести и был вынужден обратиться за медицинской помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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