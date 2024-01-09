Бастрыкин заинтересовался инцидентом с избиением участника СВО в Тюмени

Глава СК заинтересовался инцидентом с избиением участника СВО в Тюмени

09 января 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования инцидента с избиением участника СВО в Тюмени Фото: Следственный комитет РФ Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проведения проверки по факту избиения участника СВО в Тюмени. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства «Следком». Инцидент произошел в ночь на 9 января в тюменском микрорайоне Тарманы. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту противоправных действий, совершенных в отношении участника специальной военной операции в Тюменской области. В Тюмени толпа хулиганов в ходе словесного конфликта, произошедшего из-за того, что мужчина сделал замечание шумной компании, избила ветерана боевых действий, участвовавшего в специальной военной операции, и оставила его на улице без сознания», — указано в сообщении Следственного комитета Российской Федерации. Там добавили, что по факту избиения участника СВО следственными органами проводится проверка. О ее результатах станет известно позднее. Ранее агентство писало о том, что на окраинах Тюмени группа подростков напала на участника СВО. ЧП произошло по адресу ул. Малышева, 35. В результате инцидента мужчина получил травмы различной степени тяжести и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проведения проверки по факту избиения участника СВО в Тюмени. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства «Следком». Инцидент произошел в ночь на 9 января в тюменском микрорайоне Тарманы. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту противоправных действий, совершенных в отношении участника специальной военной операции в Тюменской области. В Тюмени толпа хулиганов в ходе словесного конфликта, произошедшего из-за того, что мужчина сделал замечание шумной компании, избила ветерана боевых действий, участвовавшего в специальной военной операции, и оставила его на улице без сознания», — указано в сообщении Следственного комитета Российской Федерации. Там добавили, что по факту избиения участника СВО следственными органами проводится проверка. О ее результатах станет известно позднее. Ранее агентство писало о том, что на окраинах Тюмени группа подростков напала на участника СВО. ЧП произошло по адресу ул. Малышева, 35. В результате инцидента мужчина получил травмы различной степени тяжести и был вынужден обратиться за медицинской помощью.