Иноагенты задолжали бюджету РФ свыше 12 млн рублей

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Клипарт. Магнитогорск, деньги, купюра 2000 рублей
Иноагенты должны России более 12 миллионов рублей, следует из данных ФНС Фото:

Иностранные агенты должны России более 12 миллионов рублей. Это следует из данных Федеральной налоговой службы.

«К концу 2023 года задолженность иностранных агентов перед российским бюджетом по налогам и штрафам достигла 12,3 миллиона рублей», — говорится в анализе RT данных ФНС по 378 иноагентам. Отмечается, что задолженность зафиксирована у 40% из списка.

Ранее депутат Госдумы России Евгений Федоров выступил с предложением о том, чтобы иностранные агенты начали платить дополнительный налог в размере 5% от дохода. Соответствующее письмо он направил главе Минфина России Антону Силуанову. Кроме того, Федоров предложил использовать собранные средства для помощи детям-сиротам.

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Иностранные агенты должны России более 12 миллионов рублей. Это следует из данных Федеральной налоговой службы. «К концу 2023 года задолженность иностранных агентов перед российским бюджетом по налогам и штрафам достигла 12,3 миллиона рублей», — говорится в анализе RT данных ФНС по 378 иноагентам. Отмечается, что задолженность зафиксирована у 40% из списка. Ранее депутат Госдумы России Евгений Федоров выступил с предложением о том, чтобы иностранные агенты начали платить дополнительный налог в размере 5% от дохода. Соответствующее письмо он направил главе Минфина России Антону Силуанову. Кроме того, Федоров предложил использовать собранные средства для помощи детям-сиротам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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