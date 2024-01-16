Иноагенты задолжали бюджету РФ свыше 12 млн рублей

Иностранные агенты должны России более 12 миллионов рублей. Это следует из данных Федеральной налоговой службы.
«К концу 2023 года задолженность иностранных агентов перед российским бюджетом по налогам и штрафам достигла 12,3 миллиона рублей», — говорится в анализе RT данных ФНС по 378 иноагентам. Отмечается, что задолженность зафиксирована у 40% из списка.
Ранее депутат Госдумы России Евгений Федоров выступил с предложением о том, чтобы иностранные агенты начали платить дополнительный налог в размере 5% от дохода. Соответствующее письмо он направил главе Минфина России Антону Силуанову. Кроме того, Федоров предложил использовать собранные средства для помощи детям-сиротам.
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