Соцфонд сообщил об увеличении размера маткапитала в ХМАО

Соцфонд ХМАО: с 1 февраля материнский капитал увеличится на 7,5%

16 января 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

С 1 февраля маткапитал в ХМАО проиндексируют на 7,5% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 1 февраля для семей из ХМАО, которые еще не воспользовались маткапиталом, его сумма увеличится на 7,5%. Об этом сообщили на сайте Соцфонда Югры. «1 февраля Социальный фонд повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не воспользовались им. Индексацию на 7,5% также получат родители, сохранившие часть средств на сертификате. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после индексации», — пояснили в окружном отделении Соцфонда. Таким образом, выплата за первого ребенка составит 631 тысячу рублей, а выплата при рождении второго — почти 834 тысячи рублей. Всего за время действия программы материнского капитала в ХМАО выдано 197 тысяч сертификатов. Из них 100 тысяч семей полностью использовали его средства. Ранее URA.RU рассказывало о том, что наиболее популярное направление, на которое в 2023 году использовали материнский капитал жители ХМАО, — улучшение жилищных условий. На эту цель деньги направили 9,5 тысяч семей — 63% от всех получателей маткапитала.

С 1 февраля для семей из ХМАО, которые еще не воспользовались маткапиталом, его сумма увеличится на 7,5%. Об этом сообщили на сайте Соцфонда Югры. «1 февраля Социальный фонд повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не воспользовались им. Индексацию на 7,5% также получат родители, сохранившие часть средств на сертификате. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после индексации», — пояснили в окружном отделении Соцфонда. Таким образом, выплата за первого ребенка составит 631 тысячу рублей, а выплата при рождении второго — почти 834 тысячи рублей. Всего за время действия программы материнского капитала в ХМАО выдано 197 тысяч сертификатов. Из них 100 тысяч семей полностью использовали его средства. Ранее URA.RU рассказывало о том, что наиболее популярное направление, на которое в 2023 году использовали материнский капитал жители ХМАО, — улучшение жилищных условий. На эту цель деньги направили 9,5 тысяч семей — 63% от всех получателей маткапитала.