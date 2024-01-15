15 января 2024

Соцфонд сообщил об увеличении размера маткапитала в ХМАО

Соцфонд ХМАО: с 1 февраля материнский капитал увеличится на 7,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 февраля маткапитал в ХМАО проиндексируют на 7,5% Фото:

С 1 февраля для семей из ХМАО, которые еще не воспользовались маткапиталом, его сумма увеличится на 7,5%. Об этом сообщили на сайте Соцфонда Югры.

«1 февраля Социальный фонд повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не воспользовались им. Индексацию на 7,5% также получат родители, сохранившие часть средств на сертификате. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после индексации», — пояснили в окружном отделении Соцфонда. Таким образом, выплата за первого ребенка составит 631 тысячу рублей, а выплата при рождении второго — почти 834 тысячи рублей.

Всего за время действия программы материнского капитала в ХМАО выдано 197 тысяч сертификатов. Из них 100 тысяч семей полностью использовали его средства.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что наиболее популярное направление, на которое в 2023 году использовали материнский капитал жители ХМАО, — улучшение жилищных условий. На эту цель деньги направили 9,5 тысяч семей — 63% от всех получателей маткапитала.

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С 1 февраля для семей из ХМАО, которые еще не воспользовались маткапиталом, его сумма увеличится на 7,5%. Об этом сообщили на сайте Соцфонда Югры. «1 февраля Социальный фонд повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не воспользовались им. Индексацию на 7,5% также получат родители, сохранившие часть средств на сертификате. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после индексации», — пояснили в окружном отделении Соцфонда. Таким образом, выплата за первого ребенка составит 631 тысячу рублей, а выплата при рождении второго — почти 834 тысячи рублей. Всего за время действия программы материнского капитала в ХМАО выдано 197 тысяч сертификатов. Из них 100 тысяч семей полностью использовали его средства. Ранее URA.RU рассказывало о том, что наиболее популярное направление, на которое в 2023 году использовали материнский капитал жители ХМАО, — улучшение жилищных условий. На эту цель деньги направили 9,5 тысяч семей — 63% от всех получателей маткапитала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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