Дело о взятке московских экс-менеджеров госкорпорации развалилось в челябинском суде

Челябинский суд вернул дело экс-менеджеров госкорпорации прокурору

16 января 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Экс-менеджеров ФГУП по ОрВД Александра Казакова и Евгения Мельникова обвиняют в получении взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере в отношении бывших менеджеров ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» из Москвы Александра Казакова и Евгения Мельникова развалилось в Центральном райсуде Челябинска. Согласно базе данных суда, дело вернули в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении. «Дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Обвинительное заключение (обвинительный акт) составлены с нарушением требований Кодекса», — говорится в карточке дела. URA.RU связалось с адвокатом Юлией Дорофеевой, представляющей интересы одного из подсудимых. По ее словам, пока она не в курсе, чем аргументировано данное решение суда. За подробным комментарием можно будет обратиться лишь после получения и изучения копии постановления суда. Также, по словам Дорофеевой, несмотря на подобное решение, Казаков и Мельников продолжают оставаться в СИЗО. Казаков и Мельников были задержаны в апреле 2022 года. Их обвинили в получении взяток в особо крупном размере. По данным URA.RU, в 2020 году они, действуя организованной группой, решили нажиться на челябинском бизнесмене. Сначала они сообщили ему, что смогут помочь с получением крупных контрактов на поставку аэронавигационного и другого оборудования. За это они попросили включить одного из них в список учредителей с долей в 75%. Затем же, зная об уголовном преследовании, они решили выйти из списка учредителя. При этом потребовали за это 1,5 млн рублей. В случае отказа они обещали, что все запланированные контракты останутся без согласования. Расследование преступления продолжалось около пяти месяцев. В конце августа дело было передано в суд. Все это время Казаков и Мельников оставались под стражей. Адвокаты продолжают принимать попытки вытащить своих клиентов из-за решетки. Однако пока они остаются безуспешными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере в отношении бывших менеджеров ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» из Москвы Александра Казакова и Евгения Мельникова развалилось в Центральном райсуде Челябинска. Согласно базе данных суда, дело вернули в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении. «Дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Обвинительное заключение (обвинительный акт) составлены с нарушением требований Кодекса», — говорится в карточке дела. URA.RU связалось с адвокатом Юлией Дорофеевой, представляющей интересы одного из подсудимых. По ее словам, пока она не в курсе, чем аргументировано данное решение суда. За подробным комментарием можно будет обратиться лишь после получения и изучения копии постановления суда. Также, по словам Дорофеевой, несмотря на подобное решение, Казаков и Мельников продолжают оставаться в СИЗО. Казаков и Мельников были задержаны в апреле 2022 года. Их обвинили в получении взяток в особо крупном размере. По данным URA.RU, в 2020 году они, действуя организованной группой, решили нажиться на челябинском бизнесмене. Сначала они сообщили ему, что смогут помочь с получением крупных контрактов на поставку аэронавигационного и другого оборудования. За это они попросили включить одного из них в список учредителей с долей в 75%. Затем же, зная об уголовном преследовании, они решили выйти из списка учредителя. При этом потребовали за это 1,5 млн рублей. В случае отказа они обещали, что все запланированные контракты останутся без согласования. Расследование преступления продолжалось около пяти месяцев. В конце августа дело было передано в суд. Все это время Казаков и Мельников оставались под стражей. Адвокаты продолжают принимать попытки вытащить своих клиентов из-за решетки. Однако пока они остаются безуспешными.