15 января 2024

Пермскую школу эвакуировали из-за сообщения о минировании

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Пермь, школа 42
Учителям и ученикам на время пришлось покинуть здание школы Фото:

Пермскую школу № 42 в Свердловском районе города сегодня, 16 января, эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщили в региональном министерстве безопасности.

«В МОУ СОШ № 42 Перми поступило анонимное сообщение о минировании учебного заведения. Директором принято решение провести эвакуацию учащихся и работников данного учебного заведения. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Угроза жизни и здоровью учащихся и работников школы отсутствует», — сообщил telegram-канал регионального минтербеза.

Как сообщил URA.RU один из сотрудников школы, эвакуацию проводили в новом корпусе учебного заведения. Сейчас оно работает в штатном режиме. За последние дни это не первый подобный случай. 15 января в Перми эвакуировали учителей и учеников школы № 136 в Индустриальном районе. Причиной послужил бесхозный предмет, обнаруженный на территории учебного заведения.

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Пермскую школу № 42 в Свердловском районе города сегодня, 16 января, эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщили в региональном министерстве безопасности. «В МОУ СОШ № 42 Перми поступило анонимное сообщение о минировании учебного заведения. Директором принято решение провести эвакуацию учащихся и работников данного учебного заведения. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Угроза жизни и здоровью учащихся и работников школы отсутствует», — сообщил telegram-канал регионального минтербеза. Как сообщил URA.RU один из сотрудников школы, эвакуацию проводили в новом корпусе учебного заведения. Сейчас оно работает в штатном режиме. За последние дни это не первый подобный случай. 15 января в Перми эвакуировали учителей и учеников школы № 136 в Индустриальном районе. Причиной послужил бесхозный предмет, обнаруженный на территории учебного заведения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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