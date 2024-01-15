Пермскую школу эвакуировали из-за сообщения о минировании

Пермскую школу № 42 в Свердловском районе города сегодня, 16 января, эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщили в региональном министерстве безопасности.
«В МОУ СОШ № 42 Перми поступило анонимное сообщение о минировании учебного заведения. Директором принято решение провести эвакуацию учащихся и работников данного учебного заведения. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Угроза жизни и здоровью учащихся и работников школы отсутствует», — сообщил telegram-канал регионального минтербеза.
Как сообщил URA.RU один из сотрудников школы, эвакуацию проводили в новом корпусе учебного заведения. Сейчас оно работает в штатном режиме. За последние дни это не первый подобный случай. 15 января в Перми эвакуировали учителей и учеников школы № 136 в Индустриальном районе. Причиной послужил бесхозный предмет, обнаруженный на территории учебного заведения.
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