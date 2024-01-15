Пермский турагент рассказала, отменят ли путевки в Египет из-за просьбы Росавиации

Турагент: из Перми в Египет будут летать, несмотря на просьбу Росавиации

16 января 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Из Перми в Шарм-эль-Шейх летает египетская авиакомпания Фото: Алена Полозова © URA.RU Пермякам не стоит переживать об отмене туров в Египет из-за просьбы Росавиации. Ведомство попросило авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» не выполнять рейсы в эту страну. Но из Перми в Шарм-эль-Шейх летает египетская авиакомпания «Аль Масрия», на которую рекомендации Росавиации не распространяются. Об этом URA.RU рассказала директор пермского туристического агентства «А-тур» Алина Балыбердина. «Из Перми в Шарм-эль-Шейх стоят рейсы египетской авиакомпании, поэтому запланированные туры состоятся. Самолеты авиакомпаний „Россия“ и „Аэрофлот“ летают из Екатеринбурга, Москвы и других городов. Но у них также нет никаких заминок. Все рейсы выполняются в штатном режиме», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Она добавила, что туроператор не сможет отменить рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот», так как их очень много. Но если возникнет необходимость, туристам предложат замену на самолет египетской авиакомпании. Ранее URA.RU рассказало, Росавиация попросила авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» не выполнять рейсы в Египет. Рекомендация связана с тем, что некоторые самолеты этих компаний могут арестовать в египетских аэропортах.

Пермякам не стоит переживать об отмене туров в Египет из-за просьбы Росавиации. Ведомство попросило авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» не выполнять рейсы в эту страну. Но из Перми в Шарм-эль-Шейх летает египетская авиакомпания «Аль Масрия», на которую рекомендации Росавиации не распространяются. Об этом URA.RU рассказала директор пермского туристического агентства «А-тур» Алина Балыбердина. «Из Перми в Шарм-эль-Шейх стоят рейсы египетской авиакомпании, поэтому запланированные туры состоятся. Самолеты авиакомпаний „Россия“ и „Аэрофлот“ летают из Екатеринбурга, Москвы и других городов. Но у них также нет никаких заминок. Все рейсы выполняются в штатном режиме», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Она добавила, что туроператор не сможет отменить рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот», так как их очень много. Но если возникнет необходимость, туристам предложат замену на самолет египетской авиакомпании. Ранее URA.RU рассказало, Росавиация попросила авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» не выполнять рейсы в Египет. Рекомендация связана с тем, что некоторые самолеты этих компаний могут арестовать в египетских аэропортах.