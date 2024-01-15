Свердловчанка, чью дочку выбросили с 5-го этажа, рассказала о нерожденном ребенке

У свердловчанки, чью дочь выбросили из окна, было прекращение родов

16 января 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Девушка после гибели дочери получает множество угроз (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку У екатеринбурженки Ксении, чью дочь муж Илья выбросил с пятого этажа дома на Посадской, до этого был выкидыш. По ее словам, он случился, потому что супруг пнул ее ногой в живот. «Илья, как вы знаете, употреблял наркотики. В какой-то момент у него поехала крыша. Он обвинил меня в воровстве денег. Говорил, что у меня любовники прячутся в розетках, и что я собиралась сдать его полицейским. Тогда он пнул меня в живот, а через неделю у меня случился выкидыш», — рассказала URA.RU Ксения. Это произошло, когда она была на 25-й неделе беременности. Девушка пояснила, что Илья обвинял ее в краже денег с продажи имущества. «В конце 2020-го он с семьей продал комнату. Его отец отдал деньги второму сыну, а сестра передала вырученные средства Илье. И тот большую часть денег потратил на наркотики, а оставшуюся спрятал. Да так, что потом не смог найти и обвинил меня в воровстве», — добавила Ксения. Эти события произошли до смерти первого ребенка свердловчанки. В 2022-м, как уверяет Ксения, он умер во сне из-за болезни. На тот момент у нее уже была дочка, которую в конце 2023 года, предположительно, убил Илья. Он выбросил ее с пятого этажа после ссоры с женой. Но о трагедии стало известно лишь 4 января. Тело ребенка пролежало в сугробе несколько дней. Илью задержали и отправили в СИЗО. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У екатеринбурженки Ксении, чью дочь муж Илья выбросил с пятого этажа дома на Посадской, до этого был выкидыш. По ее словам, он случился, потому что супруг пнул ее ногой в живот. «Илья, как вы знаете, употреблял наркотики. В какой-то момент у него поехала крыша. Он обвинил меня в воровстве денег. Говорил, что у меня любовники прячутся в розетках, и что я собиралась сдать его полицейским. Тогда он пнул меня в живот, а через неделю у меня случился выкидыш», — рассказала URA.RU Ксения. Это произошло, когда она была на 25-й неделе беременности. Девушка пояснила, что Илья обвинял ее в краже денег с продажи имущества. «В конце 2020-го он с семьей продал комнату. Его отец отдал деньги второму сыну, а сестра передала вырученные средства Илье. И тот большую часть денег потратил на наркотики, а оставшуюся спрятал. Да так, что потом не смог найти и обвинил меня в воровстве», — добавила Ксения. Эти события произошли до смерти первого ребенка свердловчанки. В 2022-м, как уверяет Ксения, он умер во сне из-за болезни. На тот момент у нее уже была дочка, которую в конце 2023 года, предположительно, убил Илья. Он выбросил ее с пятого этажа после ссоры с женой. Но о трагедии стало известно лишь 4 января. Тело ребенка пролежало в сугробе несколько дней. Илью задержали и отправили в СИЗО. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.