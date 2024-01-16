Бывшие власти элитного челябинского поселка парализовали работу новой мэрии

Администрация Нового Кременкуля закрыта на замок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В элитном поселке Новый Кременкуль Сосновского района под Челябинском новоизбранному главе поселения не передают полномочия. Об этом URA.RU 16 января сообщил сам глава поселения Сергей Желтов.

«На сегодняшний день помещение администрации Нового Кременкуля закрыто. Ключей мне никто не передавал. Бухгалтер сообщила, что сроки аренды помещения закончились. Но документов об этом я не видел, поскольку вообще никакой документации бывший глава Меркульев мне не передавал. На контакт он не идет», — заявил Желтов.

Не передано новому главе и имущество муниципалитета. Кроме того, у главы и избранных в сентябре 2023 года депутатов местного совета нет доступа к денежным средствам сельского поселения. Контроль над сайтом Нового Кременкуля также остается за прежним руководством поселения.

Конфликт между «старой» и «новой» властью Нового Кременкуля возник в сентябре 2023 года. Тогда из семи депутатов старого созыва в новый состав совета избраться удалось лишь одному. Прежние депутаты в суде оспорили итоги выборов, но проиграли. Однако до 10 января, пока шли суды, они считали себя полноправными депутатами и даже успели 10 декабря избрать главу поселения. Им стал Владимир Меркульев, возглавлявший Новый Кременкуль с 2006 года.

Параллельно новоизбранный состав совета тоже начал работу и в свою очередь 27 декабря избрал главу поселения. Им стал экс-заместитель главы соседнего поселка Кременкуль Сергей Желтов.

Желтов наткнулся на игнорирование со стороны как альтернативного мэра Нового Кременкуля, так и бывших депутатов. По информации Желтова, экс-депутаты подали в суд исковое заявление, в котором они пытаются обжаловать решение конкурсной комиссии, допустившей к депутатскому голосованию нового главу.

В связи с отсутствием помещения в настоящее время новый состав совета депутатов Нового Кременкуля проводит заседания в доме культуры соседнего поселка Кременкуль. Встречи и обсуждения вопросов с жителями поселка проводятся прямо на улице.

По словам Желтова, в настоящее время администрация поселка не может решать вопросы местного значения, потому что от прежней администрации не получено инструментов для этого. По мнению главы, не исключено, что для разрешения ситуации потребуется вмешательство правоохранительных органов. КСП области начинает проверку муниципалитета.

Связаться с бывшим руководством муниципалитета не удалось. Доступные URA.RU телефоны не отвечают.