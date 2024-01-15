Аудиторы придут в элитный челябинский поселок, в котором царит двоевластие

Аудиторы проверят элитный челябинский поселок Новый Кременкуль

Аудиторы проверят исполнение бюджета Нового Кременкуля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аудиторы Контрольно-счетной палаты начнут проверку в элитном челябинском поселке Новый Кременкуль Сосновского района. Об этом 16 января URA.RU сообщили в пресс-службе КСП.

«Проверка включит в себя анализ исполнения бюджета сельского поселения Новый Кременкуль в части доходов, расходов и источников дефицита бюджета. Также будет проверено соблюдение требований бюджетного законодательства при составлении проекта местного бюджета, рассмотрении и утверждении решения о местном бюджете и отчета об исполнении местного бюджета», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, Новый Кременкуль проверят на предмет учета и эффективности использования всех видов недвижимости и земельных участков. Государственный аудит пройдет и в отношении закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых для нужд муниципального образования.

В октябре 2023 года бюджет сельского поселения Новый Кременкуль в рамках соглашения с советом депутатов поселения перешел под контроль КСП Челябинской области. Комплексная проверка Нового Кременкуля включена в план работы КСП на 2024 год.

В Новом Кременкуле после выборов 10 сентября 2023 года воцарилось двоевластие. Большинство депутатов прошлого, третьего созыва местного совета депутатов не смогли сохранить свои мандаты. В четвертом созыве состав совета обновился. Однако проигравшие выборы депутаты обратились в суд, стремясь отменить результаты выборов.

При этом они посчитали, что до решения суда по поданному иску они сохраняют свои полномочия. В связи с этим депутаты третьего созыва продолжили проводить заседания и принимать решения. Они даже 10 декабря переизбрали на новый срок главу Нового Кременкуля Владимира Меркульева.

Тем временем новоизбранный состав совета депутатов после выборов 10 сентября также приступил к работе. В свою очередь 27 декабря депутаты четвертого созыва также выбрали главу поселения. Им стал Сергей Желтов.

Оба главы считают себя полноправными руководителями муниципалитета. За Меркульевым и старым составом совета депутатов остался и официальный сайт сельского поселения.

Суд Сосновского района отклонил оба иска по оспариванию итогов выборов, однако экс-депутаты оспорили это решение в областном суде. Областной суд 25 декабря 2023 года и 10 января 2024 года областной суд отклонил апелляцию. Его решение вступило в силу, окончательно поставив точку в депутатстве проигравших спор представителей третьего созыва. Именно периода их работы в основном коснется проверка Контрольно-счетной палаты. Не исключено, что проверка поставит точку во всей истории с двоевластием в муниципалитете.