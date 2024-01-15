Как без проблем завести автомобиль в мороз

В ЯНАО в 2023 году десятки автомобилей сгорели из-за неисправных устройств

16 января 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

В ЯНАО из-за экстремальных морозов не заводятся автомобили Фото: Игорь Пантин © URA.RU В ЯНАО из-за несоблюдения правил техники безопасности при обращении с устройствами для обогрева автомобилей, зимой 2023 года сгорело 42 автомобиля. Как избежать неприятностей и завезти двигатель в холода читайте в материале URA.RU. Простые способы Одним из действенных и простых способов без проблем запустить двигатель утром является снятие аккумулятора с транспортного средства, но это требует определенного времени и физических усилий. Можно поставить таймер запуска двигателя на автозапуск, но в таком случае запрещается оставлять машину без присмотра под угрозой административного наказания. Также можно «прикурить» от другого автомобиля с помощью проводов, но этот способ подходит не для всех моделей автомобилей. «Северные» способы С помощью таких проводов-устройств заводят машины в городах ЯНАО Фото: URA.RU В городах ЯНАО распространены самодельные устройства для запуска двигателя в морозы. Они представляют собой систему проводов, с помощью которых можно завести мотор. В Ноябрьске такие устройства запрещены правилами городского благоустройства, однако люди продолжают ими пользоваться в полулегальном режиме. В Лабытнанги же современные паркинги уже заранее оснащены электророзетками, к которым можно подключиться для прогревания автомобиля. Специальные устройства Для запуска двигателя в условиях низких температур можно использовать устройство, получившее название от фирмы Webasto. Устройство предназначено для подогревания жидкости в системе охлаждения, а та в свою очередь поднимает температуру блока и головки цилиндров и всех внутренних деталей. «Вебасто» монтируется под капот машины и состоит из горелки, теплообменника и системы насосов. Управление осуществляется через электронный блок. Советы специалистов Быть уверенным, что антифриз и тосол соответствуют температуре;

аккумулятор заряжен;

машина позволяет запустить ее с помощью внешнего устройства;

заводить «с толкача» можно только автомобиль с механической коробкой передач;

осуществлять монтаж и эксплуатацию предпусковых подогревателей двигателя согласно инструкции;

использовать удлинители, непосредственно предназначенные по своим характеристикам для питания предпусковых подогревателей двигателя;

не оставлять без присмотра ваше транспортное средство при включенном электроподогревателе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО из-за несоблюдения правил техники безопасности при обращении с устройствами для обогрева автомобилей, зимой 2023 года сгорело 42 автомобиля. Как избежать неприятностей и завезти двигатель в холода читайте в материале URA.RU. Одним из действенных и простых способов без проблем запустить двигатель утром является снятие аккумулятора с транспортного средства, но это требует определенного времени и физических усилий. Можно поставить таймер запуска двигателя на автозапуск, но в таком случае запрещается оставлять машину без присмотра под угрозой административного наказания. Также можно «прикурить» от другого автомобиля с помощью проводов, но этот способ подходит не для всех моделей автомобилей. В городах ЯНАО распространены самодельные устройства для запуска двигателя в морозы. Они представляют собой систему проводов, с помощью которых можно завести мотор. В Ноябрьске такие устройства запрещены правилами городского благоустройства, однако люди продолжают ими пользоваться в полулегальном режиме. В Лабытнанги же современные паркинги уже заранее оснащены электророзетками, к которым можно подключиться для прогревания автомобиля. Для запуска двигателя в условиях низких температур можно использовать устройство, получившее название от фирмы Webasto. Устройство предназначено для подогревания жидкости в системе охлаждения, а та в свою очередь поднимает температуру блока и головки цилиндров и всех внутренних деталей. «Вебасто» монтируется под капот машины и состоит из горелки, теплообменника и системы насосов. Управление осуществляется через электронный блок.