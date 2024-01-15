15 января 2024

Как без проблем завести автомобиль в мороз

В ЯНАО в 2023 году десятки автомобилей сгорели из-за неисправных устройств
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, поломка, капот, автомобиль, мужчина, двигатель, ремонт
В ЯНАО из-за экстремальных морозов не заводятся автомобили Фото:

В ЯНАО из-за несоблюдения правил техники безопасности при обращении с устройствами для обогрева автомобилей, зимой 2023 года сгорело 42 автомобиля. Как избежать неприятностей и завезти двигатель в холода читайте в материале URA.RU.

Простые способы

Одним из действенных и простых способов без проблем запустить двигатель утром является снятие аккумулятора с транспортного средства, но это требует определенного времени и физических усилий. Можно поставить таймер запуска двигателя на автозапуск, но в таком случае запрещается оставлять машину без присмотра под угрозой административного наказания. Также можно «прикурить» от другого автомобиля с помощью проводов, но этот способ подходит не для всех моделей автомобилей.

«Северные» способы

С помощью таких проводов-устройств заводят машины в городах ЯНАО
С помощью таких проводов-устройств заводят машины в городах ЯНАО
Фото:

В городах ЯНАО распространены самодельные устройства для запуска двигателя в морозы. Они представляют собой систему проводов, с помощью которых можно завести мотор. В Ноябрьске такие устройства запрещены правилами городского благоустройства, однако люди продолжают ими пользоваться в полулегальном режиме. В Лабытнанги же современные паркинги уже заранее оснащены электророзетками, к которым можно подключиться для прогревания автомобиля.

Специальные устройства

Для запуска двигателя в условиях низких температур можно использовать устройство, получившее название от фирмы Webasto. Устройство предназначено для подогревания жидкости в системе охлаждения, а та в свою очередь поднимает температуру блока и головки цилиндров и всех внутренних деталей. «Вебасто» монтируется под капот машины и состоит из горелки, теплообменника и системы насосов. Управление осуществляется через электронный блок.

Советы специалистов

  • Быть уверенным, что антифриз и тосол соответствуют температуре;
  • аккумулятор заряжен;
  • машина позволяет запустить ее с помощью внешнего устройства;
  • заводить «с толкача» можно только автомобиль с механической коробкой передач;
  • осуществлять монтаж и эксплуатацию предпусковых подогревателей двигателя согласно инструкции;
  • использовать удлинители, непосредственно предназначенные по своим характеристикам для питания предпусковых подогревателей двигателя;
  • не оставлять без присмотра ваше транспортное средство при включенном электроподогревателе.
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В ЯНАО из-за несоблюдения правил техники безопасности при обращении с устройствами для обогрева автомобилей, зимой 2023 года сгорело 42 автомобиля. Как избежать неприятностей и завезти двигатель в холода читайте в материале URA.RU. Одним из действенных и простых способов без проблем запустить двигатель утром является снятие аккумулятора с транспортного средства, но это требует определенного времени и физических усилий. Можно поставить таймер запуска двигателя на автозапуск, но в таком случае запрещается оставлять машину без присмотра под угрозой административного наказания. Также можно «прикурить» от другого автомобиля с помощью проводов, но этот способ подходит не для всех моделей автомобилей. В городах ЯНАО распространены самодельные устройства для запуска двигателя в морозы. Они представляют собой систему проводов, с помощью которых можно завести мотор. В Ноябрьске такие устройства запрещены правилами городского благоустройства, однако люди продолжают ими пользоваться в полулегальном режиме. В Лабытнанги же современные паркинги уже заранее оснащены электророзетками, к которым можно подключиться для прогревания автомобиля. Для запуска двигателя в условиях низких температур можно использовать устройство, получившее название от фирмы Webasto. Устройство предназначено для подогревания жидкости в системе охлаждения, а та в свою очередь поднимает температуру блока и головки цилиндров и всех внутренних деталей. «Вебасто» монтируется под капот машины и состоит из горелки, теплообменника и системы насосов. Управление осуществляется через электронный блок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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