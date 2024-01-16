Хоккеисты челябинского клуба «Трактор» подписались в поддержку Путина. Фото, видео

16 января 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Спортсмены приехали в региональный Центр общественной поддержки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Спортсмены челябинского ХК «Трактор» 16 января поставили подписи в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU. «Самое главное — Владимир Путин играет в хоккей, а это спорт номер один в нашем городе. Челябинск — хоккейная столица всего Урала. И здесь очень много делается для хоккея: строятся прекрасные дворцы, построилась недавно академия „Трактор“. При поддержке президента была организована Континентальная хоккейная лига, ночная хоккейная лига. Все, что делается у нас в стране — благодаря президенту. Мы хотим и дальше развиваться», — объяснил решение спортсменов главный тренер клуба Алексей Заварухин. Чтобы поставить автографы в подписных листах, хоккеисты приехали в региональный Центр общественной поддержки. Его открыл накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В помещении на пешеходной Кировке расположились молодежная зона, конференц-залы, зоны коворкинга и детский уголок. Есть все необходимое для проведения встреч с гражданами, организации приемов, лекций, творческих встреч и других публичных мероприятий. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спортсмены челябинского ХК «Трактор» 16 января поставили подписи в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU. «Самое главное — Владимир Путин играет в хоккей, а это спорт номер один в нашем городе. Челябинск — хоккейная столица всего Урала. И здесь очень много делается для хоккея: строятся прекрасные дворцы, построилась недавно академия „Трактор“. При поддержке президента была организована Континентальная хоккейная лига, ночная хоккейная лига. Все, что делается у нас в стране — благодаря президенту. Мы хотим и дальше развиваться», — объяснил решение спортсменов главный тренер клуба Алексей Заварухин. Чтобы поставить автографы в подписных листах, хоккеисты приехали в региональный Центр общественной поддержки. Его открыл накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В помещении на пешеходной Кировке расположились молодежная зона, конференц-залы, зоны коворкинга и детский уголок. Есть все необходимое для проведения встреч с гражданами, организации приемов, лекций, творческих встреч и других публичных мероприятий.