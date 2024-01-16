Хоккеисты челябинского клуба «Трактор» подписались в поддержку Путина. Фото, видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккеисты команды Трактор в Штабе общественной поддержки Путина. Челябинск, хоккейная команда трактор
Спортсмены приехали в региональный Центр общественной поддержки Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Спортсмены челябинского ХК «Трактор» 16 января поставили подписи в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Самое главное — Владимир Путин играет в хоккей, а это спорт номер один в нашем городе. Челябинск — хоккейная столица всего Урала. И здесь очень много делается для хоккея: строятся прекрасные дворцы, построилась недавно академия „Трактор“. При поддержке президента была организована Континентальная хоккейная лига, ночная хоккейная лига. Все, что делается у нас в стране — благодаря президенту. Мы хотим и дальше развиваться», — объяснил решение спортсменов главный тренер клуба Алексей Заварухин.

Чтобы поставить автографы в подписных листах, хоккеисты приехали в региональный Центр общественной поддержки. Его открыл накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В помещении на пешеходной Кировке расположились молодежная зона, конференц-залы, зоны коворкинга и детский уголок. Есть все необходимое для проведения встреч с гражданами, организации приемов, лекций, творческих встреч и других публичных мероприятий.

Хоккеисты команды Трактор в Штабе общественной поддержки Путина. Челябинск
Фото:
Хоккеисты команды Трактор в Штабе общественной поддержки Путина. Челябинск
Фото:
Хоккеисты команды Трактор в Штабе общественной поддержки Путина. Челябинск
Фото:
Хоккеисты команды Трактор в Штабе общественной поддержки Путина. Челябинск
Фото:
Единый день сбора подписей в поддержку Путина. Челябинск
Фото:
Единый день сбора подписей в поддержку Путина. Челябинск
Фото:

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Спортсмены челябинского ХК «Трактор» 16 января поставили подписи в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU. «Самое главное — Владимир Путин играет в хоккей, а это спорт номер один в нашем городе. Челябинск — хоккейная столица всего Урала. И здесь очень много делается для хоккея: строятся прекрасные дворцы, построилась недавно академия „Трактор“. При поддержке президента была организована Континентальная хоккейная лига, ночная хоккейная лига. Все, что делается у нас в стране — благодаря президенту. Мы хотим и дальше развиваться», — объяснил решение спортсменов главный тренер клуба Алексей Заварухин. Чтобы поставить автографы в подписных листах, хоккеисты приехали в региональный Центр общественной поддержки. Его открыл накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В помещении на пешеходной Кировке расположились молодежная зона, конференц-залы, зоны коворкинга и детский уголок. Есть все необходимое для проведения встреч с гражданами, организации приемов, лекций, творческих встреч и других публичных мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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