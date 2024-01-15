15 января 2024

В ПГНИУ назвали фейком информацию о закрытии филиала в Соликамске

© Служба новостей «URA.RU»
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Кампус ПГНИУ. Пермь, фонтан одуванчик, студенческий кампус пгниу, пермский университет
В ПГНИУ опровергли слухи о закрытии филиала Фото:

Пресс-служба университета рассказала URA.RU, что сообщения в СМИ о намерении руководства ПГНИУ закрыть соликамский филиал — очередной фейк. У руководства ПГНИУ такой вопрос не стоит на текущей повестке.

«Информация о намерении руководства ФГАОУ ВО „Пермский государственный национальный исследовательский университет“ закрыть Соликамский государственный педагогический институт (СГПИ филиал ПГНИУ) является очередным фейком», — рассказали в пресс-службе ПГНИУ.

Представители классического университета отметили, что 15 января на заседании ректората соликамский государственный педагогический институт (СГПИ филиал ПГНИУ) упоминался как объект на который требуется выделение средств. Вопрос о закрытии филиала не поднимался. В пресс-службе подчеркнули, что если недостоверная информация была распространена с участием сотрудников, то руководство ПГНИУ будет иметь право применить дисциплинарные взыскания в соответствии с этическим кодексом университета. Ранее URA.RU писало, что руководство ПГНИУ планирует избавиться от филиала в Соликамске.

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Пресс-служба университета рассказала URA.RU, что сообщения в СМИ о намерении руководства ПГНИУ закрыть соликамский филиал — очередной фейк. У руководства ПГНИУ такой вопрос не стоит на текущей повестке. «Информация о намерении руководства ФГАОУ ВО „Пермский государственный национальный исследовательский университет“ закрыть Соликамский государственный педагогический институт (СГПИ филиал ПГНИУ) является очередным фейком», — рассказали в пресс-службе ПГНИУ. Представители классического университета отметили, что 15 января на заседании ректората соликамский государственный педагогический институт (СГПИ филиал ПГНИУ) упоминался как объект на который требуется выделение средств. Вопрос о закрытии филиала не поднимался. В пресс-службе подчеркнули, что если недостоверная информация была распространена с участием сотрудников, то руководство ПГНИУ будет иметь право применить дисциплинарные взыскания в соответствии с этическим кодексом университета. Ранее URA.RU писало, что руководство ПГНИУ планирует избавиться от филиала в Соликамске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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