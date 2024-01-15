В ПГНИУ назвали фейком информацию о закрытии филиала в Соликамске

16 января 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

В ПГНИУ опровергли слухи о закрытии филиала Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пресс-служба университета рассказала URA.RU, что сообщения в СМИ о намерении руководства ПГНИУ закрыть соликамский филиал — очередной фейк. У руководства ПГНИУ такой вопрос не стоит на текущей повестке. «Информация о намерении руководства ФГАОУ ВО „Пермский государственный национальный исследовательский университет“ закрыть Соликамский государственный педагогический институт (СГПИ филиал ПГНИУ) является очередным фейком», — рассказали в пресс-службе ПГНИУ. Представители классического университета отметили, что 15 января на заседании ректората соликамский государственный педагогический институт (СГПИ филиал ПГНИУ) упоминался как объект на который требуется выделение средств. Вопрос о закрытии филиала не поднимался. В пресс-службе подчеркнули, что если недостоверная информация была распространена с участием сотрудников, то руководство ПГНИУ будет иметь право применить дисциплинарные взыскания в соответствии с этическим кодексом университета. Ранее URA.RU писало, что руководство ПГНИУ планирует избавиться от филиала в Соликамске.

Пресс-служба университета рассказала URA.RU, что сообщения в СМИ о намерении руководства ПГНИУ закрыть соликамский филиал — очередной фейк. У руководства ПГНИУ такой вопрос не стоит на текущей повестке. «Информация о намерении руководства ФГАОУ ВО „Пермский государственный национальный исследовательский университет“ закрыть Соликамский государственный педагогический институт (СГПИ филиал ПГНИУ) является очередным фейком», — рассказали в пресс-службе ПГНИУ. Представители классического университета отметили, что 15 января на заседании ректората соликамский государственный педагогический институт (СГПИ филиал ПГНИУ) упоминался как объект на который требуется выделение средств. Вопрос о закрытии филиала не поднимался. В пресс-службе подчеркнули, что если недостоверная информация была распространена с участием сотрудников, то руководство ПГНИУ будет иметь право применить дисциплинарные взыскания в соответствии с этическим кодексом университета. Ранее URA.RU писало, что руководство ПГНИУ планирует избавиться от филиала в Соликамске.