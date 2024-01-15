Руководство ПГНИУ планирует избавиться от филиала в Соликамске

Исполняющий обязанности ректора ПГНИУ Игорь Германов представил сотрудникам вуза программу оптимизации. В ее рамках планируют закрыть филиал в Соликамске, а также отказаться от участка на Голом Мысе, базы учебной практики в Троицке, части базы «Предуралье» и территории в Тупицах в районе Гайвы.
«Работа Соликамского государственного педагогического института обходится вузу дорого. От филиала университет может избавиться», — пишет 59.ru со ссылкой на источник в вузе.
В программе оптимизации планируется сократить расходы на персонал, отказаться от непрофильных структур. Германов пообещал сохранить Ботанический сад, несмотря на слухи о его ликвидации, и затронул тему объединения механического и физического факультетов. С апреля 2024 года их преобразуют в институт физики и математики.
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