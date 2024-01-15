15 января 2024

Бывший вице-премьер пермского правительства перед приговором намекнула на беременность

Экс-зампред пермского правительства Лопаева на суде намекнула на беременность
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, том дела
Суд огласит приговор Елене Лопаевой 31 января Фото:

Экс-заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева выступила с последним словом в Ленинском районном суде, где рассматривается уголовное дело в отношении нее. Бывшая чиновница попросила суд о снисхождении, намекнув на беременность, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Да, я работала в команде бывшего губернатора [Максима Решетникова]. Действия у каждого члена команды были направлены на улучшение жизни жителей региона. Уважаемый суд, я прошу в 2024 году, который президент Владимир Путин объявил годом семьи, не лишать меня свободы, а моих четырех детей — матери. И не допускать, чтобы пятого ребенка я родила в стенах колонии», — заявила Лопаева. При этом подсудимая отказалась от более подробных комментариев на тему беременности, отметив, что, «если бы хотела прикрыться этим, то принесла бы в суд соответствующие справки».

Лопаева обвиняется в хищении 67,7 млн рублей из средств фонда «Содействие XXI век». Свою вину чиновница не признала и заявила, что ее оговорила бывшая соратница, подавшаяся в бега, Елена Найданова. Приговор по уголовному делу будет оглашен 31 января, заявила судья Ленинского райсуда Оксана Корепанова.

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Экс-заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева выступила с последним словом в Ленинском районном суде, где рассматривается уголовное дело в отношении нее. Бывшая чиновница попросила суд о снисхождении, намекнув на беременность, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Да, я работала в команде бывшего губернатора [Максима Решетникова]. Действия у каждого члена команды были направлены на улучшение жизни жителей региона. Уважаемый суд, я прошу в 2024 году, который президент Владимир Путин объявил годом семьи, не лишать меня свободы, а моих четырех детей — матери. И не допускать, чтобы пятого ребенка я родила в стенах колонии», — заявила Лопаева. При этом подсудимая отказалась от более подробных комментариев на тему беременности, отметив, что, «если бы хотела прикрыться этим, то принесла бы в суд соответствующие справки». Лопаева обвиняется в хищении 67,7 млн рублей из средств фонда «Содействие XXI век». Свою вину чиновница не признала и заявила, что ее оговорила бывшая соратница, подавшаяся в бега, Елена Найданова. Приговор по уголовному делу будет оглашен 31 января, заявила судья Ленинского райсуда Оксана Корепанова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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