Бывший вице-премьер пермского правительства перед приговором намекнула на беременность

Экс-зампред пермского правительства Лопаева на суде намекнула на беременность

16 января 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Суд огласит приговор Елене Лопаевой 31 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева выступила с последним словом в Ленинском районном суде, где рассматривается уголовное дело в отношении нее. Бывшая чиновница попросила суд о снисхождении, намекнув на беременность, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Да, я работала в команде бывшего губернатора [Максима Решетникова]. Действия у каждого члена команды были направлены на улучшение жизни жителей региона. Уважаемый суд, я прошу в 2024 году, который президент Владимир Путин объявил годом семьи, не лишать меня свободы, а моих четырех детей — матери. И не допускать, чтобы пятого ребенка я родила в стенах колонии», — заявила Лопаева. При этом подсудимая отказалась от более подробных комментариев на тему беременности, отметив, что, «если бы хотела прикрыться этим, то принесла бы в суд соответствующие справки». Лопаева обвиняется в хищении 67,7 млн рублей из средств фонда «Содействие XXI век». Свою вину чиновница не признала и заявила, что ее оговорила бывшая соратница, подавшаяся в бега, Елена Найданова. Приговор по уголовному делу будет оглашен 31 января, заявила судья Ленинского райсуда Оксана Корепанова.

Экс-заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева выступила с последним словом в Ленинском районном суде, где рассматривается уголовное дело в отношении нее. Бывшая чиновница попросила суд о снисхождении, намекнув на беременность, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Да, я работала в команде бывшего губернатора [Максима Решетникова]. Действия у каждого члена команды были направлены на улучшение жизни жителей региона. Уважаемый суд, я прошу в 2024 году, который президент Владимир Путин объявил годом семьи, не лишать меня свободы, а моих четырех детей — матери. И не допускать, чтобы пятого ребенка я родила в стенах колонии», — заявила Лопаева. При этом подсудимая отказалась от более подробных комментариев на тему беременности, отметив, что, «если бы хотела прикрыться этим, то принесла бы в суд соответствующие справки». Лопаева обвиняется в хищении 67,7 млн рублей из средств фонда «Содействие XXI век». Свою вину чиновница не признала и заявила, что ее оговорила бывшая соратница, подавшаяся в бега, Елена Найданова. Приговор по уголовному делу будет оглашен 31 января, заявила судья Ленинского райсуда Оксана Корепанова.