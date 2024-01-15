Обвиняемая в хищении денег пермская экс-чиновница сделала заявление в суде

Бывшая вице-премьер Пермского края Лопаева заявила в суде, что ее оговорили

16 января 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Елена Лопаева в ходе прений в Ленинском райсуде Перми сказала, что ее вина не доказана Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева заявила, что не присваивала средства фонда «Содействие XXI век». Экс-чиновница заявила, что ее оклеветала бывшая соратница, другая фигурантка дела Елена Найданова. Таким образом Найданова пыталась избежать ответственности, сказала в ходе прений сторон в Ленинском районном суде Лопаева. Ее слова из зала суда передает корреспондент URA.RU. «У меня не было ни мотива, ни корыстной цели. С обвинением не согласна. Прошу меня оправдать и прекратить уголовное преследование. Я не была распределителем денежных средств фонда. Директором и распределителем была Найданова. Считаю, что она оговорила меня, чтобы избежать ответственности. Я никогда не курировала ее, на работу не принимала и не обучала. Кроме того, показания Найдановой часто противоречат даже друг другу. Считаю, что именно Найданова ключевая фигура в этом деле», — передает корреспондент URA.RU. Экс-чиновница также заметила, что она не согласна с суммой хищения, которую ей вменяют. По мнению Лопаевой, 67,7 млн рублей появились в деле без соответствующей финансовой экспертизы. Также она удивлена тем, что в ходе процесса не был допрошен экс-губернатор Пермского края Максим Решетников. Именно на его расходы тратились деньги из фонда. Лопаева проходит обвиняемой по делу о хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие XXI век». Гособвинение запросило для нее шесть лет колонии общего режима. По мнению прокуратуры, Лопаева, а также экс-директор фонда Елена Найданова присваивали деньги под видом проведения фиктивных мероприятий. В ходе заседаний было установлено, что деньги тратились, в том числе на покупку горки для детей Решетникова, а также на его обеды в ресторанах. Давая показания в ходе предварительного следствия Найданова сообщила, что она обналичивала деньги по поручению Лопаевой. Во время судебного разбирательства Найданова сбежала за границу и сейчас может находиться во Франции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева заявила, что не присваивала средства фонда «Содействие XXI век». Экс-чиновница заявила, что ее оклеветала бывшая соратница, другая фигурантка дела Елена Найданова. Таким образом Найданова пыталась избежать ответственности, сказала в ходе прений сторон в Ленинском районном суде Лопаева. Ее слова из зала суда передает корреспондент URA.RU. «У меня не было ни мотива, ни корыстной цели. С обвинением не согласна. Прошу меня оправдать и прекратить уголовное преследование. Я не была распределителем денежных средств фонда. Директором и распределителем была Найданова. Считаю, что она оговорила меня, чтобы избежать ответственности. Я никогда не курировала ее, на работу не принимала и не обучала. Кроме того, показания Найдановой часто противоречат даже друг другу. Считаю, что именно Найданова ключевая фигура в этом деле», — передает корреспондент URA.RU. Экс-чиновница также заметила, что она не согласна с суммой хищения, которую ей вменяют. По мнению Лопаевой, 67,7 млн рублей появились в деле без соответствующей финансовой экспертизы. Также она удивлена тем, что в ходе процесса не был допрошен экс-губернатор Пермского края Максим Решетников. Именно на его расходы тратились деньги из фонда. Лопаева проходит обвиняемой по делу о хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие XXI век». Гособвинение запросило для нее шесть лет колонии общего режима. По мнению прокуратуры, Лопаева, а также экс-директор фонда Елена Найданова присваивали деньги под видом проведения фиктивных мероприятий. В ходе заседаний было установлено, что деньги тратились, в том числе на покупку горки для детей Решетникова, а также на его обеды в ресторанах. Давая показания в ходе предварительного следствия Найданова сообщила, что она обналичивала деньги по поручению Лопаевой. Во время судебного разбирательства Найданова сбежала за границу и сейчас может находиться во Франции.