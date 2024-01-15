15 января 2024

В Тюмени наказали водителя, виновного в смертельном ДТП с подростками

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина не уступил дорогу автомобилю, где находились пострадавшие, и врезался в него Фото:

В Тюмени осудили водителя, виновного в ДТП с пятью подростками. Мужчина не уступил дорогу автомобилю, где находились пострадавшие, и врезался в него. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 1,1 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

ДТП произошло весной 2022 года на Червишевском тракте. На перекрестке столкнулись ВАЗ-2107 и Mazda. В отечественном авто находились пять подростков, в результате аварии двое из них погибли, еще двое пострадали. Водитель иномарки не пропустил «Жигули».

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В Тюмени осудили водителя, виновного в ДТП с пятью подростками. Мужчина не уступил дорогу автомобилю, где находились пострадавшие, и врезался в него. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 1,1 млн рублей», — рассказали в ведомстве. ДТП произошло весной 2022 года на Червишевском тракте. На перекрестке столкнулись ВАЗ-2107 и Mazda. В отечественном авто находились пять подростков, в результате аварии двое из них погибли, еще двое пострадали. Водитель иномарки не пропустил «Жигули».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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