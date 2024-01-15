В Тюмени наказали водителя, виновного в смертельном ДТП с подростками

16 января 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Мужчина не уступил дорогу автомобилю, где находились пострадавшие, и врезался в него Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени осудили водителя, виновного в ДТП с пятью подростками. Мужчина не уступил дорогу автомобилю, где находились пострадавшие, и врезался в него. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 1,1 млн рублей», — рассказали в ведомстве. ДТП произошло весной 2022 года на Червишевском тракте. На перекрестке столкнулись ВАЗ-2107 и Mazda. В отечественном авто находились пять подростков, в результате аварии двое из них погибли, еще двое пострадали. Водитель иномарки не пропустил «Жигули».

В Тюмени осудили водителя, виновного в ДТП с пятью подростками. Мужчина не уступил дорогу автомобилю, где находились пострадавшие, и врезался в него. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 1,1 млн рублей», — рассказали в ведомстве. ДТП произошло весной 2022 года на Червишевском тракте. На перекрестке столкнулись ВАЗ-2107 и Mazda. В отечественном авто находились пять подростков, в результате аварии двое из них погибли, еще двое пострадали. Водитель иномарки не пропустил «Жигули».