В Эстонии по подозрению в шпионаже задержан россиянин

Гражданина РФ, бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова задержали в Эстонии по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает местная прокуратура.
«Полиция безопасности Эстонии 3 января задержала Вячеслава Морозова по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Сейчас он находится в таллинской тюрьме», — передает сообщение прокуратуры портал государственного телерадиовещания Эстонии
При этом, в чем конкретно подозревают Морозова, не уточняется. Однако мужчина арестован на два месяца. Россиянин работал до 2010 года в Санкт-Петербургском государственном университете, а затем — в Тартуском университете (Эстония). Руководитель учебного учреждения уволил Морозова после того, как против него были выдвинуты подозрения. При этом, согласно бумагам, он работал в институте до 11 января этого года.
Государственный прокурор Трийну Олев Эстонии считает, что находясь на свободе может «уклоняться от уголовного преследования или продолжать совершать преступления». Поэтому, как сообщает ERR, Морозова и заключили под стражу.
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