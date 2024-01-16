В Эстонии по подозрению в шпионаже задержан россиянин

В Эстонии задержали россиянина Морозова, экс-профессора Тартуского университета

16 января 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Более конкретных причин, почему в Эстонии задержали Морозова, не сообщается Фото: Виталий Страхов © URA.RU Гражданина РФ, бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова задержали в Эстонии по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает местная прокуратура. «Полиция безопасности Эстонии 3 января задержала Вячеслава Морозова по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Сейчас он находится в таллинской тюрьме», — передает сообщение прокуратуры портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR . При этом, в чем конкретно подозревают Морозова, не уточняется. Однако мужчина арестован на два месяца. Россиянин работал до 2010 года в Санкт-Петербургском государственном университете, а затем — в Тартуском университете (Эстония). Руководитель учебного учреждения уволил Морозова после того, как против него были выдвинуты подозрения. При этом, согласно бумагам, он работал в институте до 11 января этого года. Государственный прокурор Трийну Олев Эстонии считает, что находясь на свободе может «уклоняться от уголовного преследования или продолжать совершать преступления». Поэтому, как сообщает ERR, Морозова и заключили под стражу.

Гражданина РФ, бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова задержали в Эстонии по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает местная прокуратура. «Полиция безопасности Эстонии 3 января задержала Вячеслава Морозова по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Сейчас он находится в таллинской тюрьме», — передает сообщение прокуратуры портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR. При этом, в чем конкретно подозревают Морозова, не уточняется. Однако мужчина арестован на два месяца. Россиянин работал до 2010 года в Санкт-Петербургском государственном университете, а затем — в Тартуском университете (Эстония). Руководитель учебного учреждения уволил Морозова после того, как против него были выдвинуты подозрения. При этом, согласно бумагам, он работал в институте до 11 января этого года. Государственный прокурор Трийну Олев Эстонии считает, что находясь на свободе может «уклоняться от уголовного преследования или продолжать совершать преступления». Поэтому, как сообщает ERR, Морозова и заключили под стражу.