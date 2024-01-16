В Эстонии по подозрению в шпионаже задержан россиянин

В Эстонии задержали россиянина Морозова, экс-профессора Тартуского университета
© Служба новостей «URA.RU»
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Эстония, Таллин, эстония, Таллин
Более конкретных причин, почему в Эстонии задержали Морозова, не сообщается Фото:

Гражданина РФ, бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова задержали в Эстонии по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает местная прокуратура.

«Полиция безопасности Эстонии 3 января задержала Вячеслава Морозова по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Сейчас он находится в таллинской тюрьме», — передает сообщение прокуратуры портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR.

При этом, в чем конкретно подозревают Морозова, не уточняется. Однако мужчина арестован на два месяца. Россиянин работал до 2010 года в Санкт-Петербургском государственном университете, а затем — в Тартуском университете (Эстония). Руководитель учебного учреждения уволил Морозова после того, как против него были выдвинуты подозрения. При этом, согласно бумагам, он работал в институте до 11 января этого года.

Государственный прокурор Трийну Олев Эстонии считает, что находясь на свободе может «уклоняться от уголовного преследования или продолжать совершать преступления». Поэтому, как сообщает ERR, Морозова и заключили под стражу.

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Гражданина РФ, бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова задержали в Эстонии по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает местная прокуратура. «Полиция безопасности Эстонии 3 января задержала Вячеслава Морозова по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Сейчас он находится в таллинской тюрьме», — передает сообщение прокуратуры портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR. При этом, в чем конкретно подозревают Морозова, не уточняется. Однако мужчина арестован на два месяца. Россиянин работал до 2010 года в Санкт-Петербургском государственном университете, а затем — в Тартуском университете (Эстония). Руководитель учебного учреждения уволил Морозова после того, как против него были выдвинуты подозрения. При этом, согласно бумагам, он работал в институте до 11 января этого года. Государственный прокурор Трийну Олев Эстонии считает, что находясь на свободе может «уклоняться от уголовного преследования или продолжать совершать преступления». Поэтому, как сообщает ERR, Морозова и заключили под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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