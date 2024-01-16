Мальчик из Кургана, придушенный на горнолыжном подъемнике, вышел из комы

16 января 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Сутками ранее ребенок продемонстрировал положительную динамику Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета ЧП с ребенком из Кургана на челябинском курорте Мальчик из Кургана, который находится в реанимации Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ), вышел из комы и начал дышать сам. Об этом сообщили источники в медицинских кругах. «Мальчик вышел из комы, он в сознании, дышит сам. Врачи дают положительные прогнозы», — цитируют слова источника 74.ру. Шестилетнему ребенку зажевало шарф и руку на детском подъемнике горнолыжного курорта «Солнечная долина» около Миасса 12 января. Мальчика реанимировали и увезли в реанимацию горбольницы № 2 Миасса, где врачи зафиксировали у ребенка удушение и множественные травмы. Ребенка в коме транспортировали в ЧОДКБ, где уже спустя сутки началась положительная динамика. СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования обстоятельств травмирования ребенка.

Мальчик из Кургана, который находится в реанимации Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ), вышел из комы и начал дышать сам. Об этом сообщили источники в медицинских кругах. «Мальчик вышел из комы, он в сознании, дышит сам. Врачи дают положительные прогнозы», — цитируют слова источника 74.ру. Шестилетнему ребенку зажевало шарф и руку на детском подъемнике горнолыжного курорта «Солнечная долина» около Миасса 12 января. Мальчика реанимировали и увезли в реанимацию горбольницы № 2 Миасса, где врачи зафиксировали у ребенка удушение и множественные травмы. Ребенка в коме транспортировали в ЧОДКБ, где уже спустя сутки началась положительная динамика. СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования обстоятельств травмирования ребенка.