Челябинские врачи сообщили о положительной динамике у ребенка из Кургана

15 января 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Ребенок находится в реанимации после случайного удушения шарфом Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета ЧП с ребенком из Кургана на челябинском курорте Шестилетний мальчик из Кургана, который пострадал на челябинском горнолыжном курорте «Солнечная долина», демонстрирует положительную динамику. Однако состояние ребенка все еще тяжелое, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. «Состояние мальчика врачи оценивают как тяжелое с положительной динамикой. Ребенку продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Случайное удушение шарфом произошло на детском ленточном подъемнике горнолыжного курорта «Солнечная долина» около Миасса 12 января. Мальчика реанимировали и увезли в реанимацию горбольницы № 2 Миасса, где врачи зафиксировали у ребенка асфиксию и множественные травмы. Ребенок находится в коме. После консультации с ведущими специалистами региона его эвакуировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования обстоятельств травмирования ребенка.

Шестилетний мальчик из Кургана, который пострадал на челябинском горнолыжном курорте «Солнечная долина», демонстрирует положительную динамику. Однако состояние ребенка все еще тяжелое, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. «Состояние мальчика врачи оценивают как тяжелое с положительной динамикой. Ребенку продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Случайное удушение шарфом произошло на детском ленточном подъемнике горнолыжного курорта «Солнечная долина» около Миасса 12 января. Мальчика реанимировали и увезли в реанимацию горбольницы № 2 Миасса, где врачи зафиксировали у ребенка асфиксию и множественные травмы. Ребенок находится в коме. После консультации с ведущими специалистами региона его эвакуировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования обстоятельств травмирования ребенка.