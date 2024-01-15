Челябинские врачи сообщили о положительной динамике у ребенка из Кургана

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Заседание совета по реализации программы «Здоровье уральцев», Екатеринбург, реанимация, больница
Ребенок находится в реанимации после случайного удушения шарфом Фото:
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ЧП с ребенком из Кургана на челябинском курорте

Шестилетний мальчик из Кургана, который пострадал на челябинском горнолыжном курорте «Солнечная долина», демонстрирует положительную динамику. Однако состояние ребенка все еще тяжелое, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава.

«Состояние мальчика врачи оценивают как тяжелое с положительной динамикой. Ребенку продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Случайное удушение шарфом произошло на детском ленточном подъемнике горнолыжного курорта «Солнечная долина» около Миасса 12 января. Мальчика реанимировали и увезли в реанимацию горбольницы № 2 Миасса, где врачи зафиксировали у ребенка асфиксию и множественные травмы. Ребенок находится в коме. После консультации с ведущими специалистами региона его эвакуировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования обстоятельств травмирования ребенка.

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Шестилетний мальчик из Кургана, который пострадал на челябинском горнолыжном курорте «Солнечная долина», демонстрирует положительную динамику. Однако состояние ребенка все еще тяжелое, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. «Состояние мальчика врачи оценивают как тяжелое с положительной динамикой. Ребенку продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Случайное удушение шарфом произошло на детском ленточном подъемнике горнолыжного курорта «Солнечная долина» около Миасса 12 января. Мальчика реанимировали и увезли в реанимацию горбольницы № 2 Миасса, где врачи зафиксировали у ребенка асфиксию и множественные травмы. Ребенок находится в коме. После консультации с ведущими специалистами региона его эвакуировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования обстоятельств травмирования ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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