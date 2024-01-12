12 января 2024

Момент удушения ребенка на челябинском горнолыжном курорте попал на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лыжи. Тюмень, лыжная база, зима, лыжи, спорт, лыжные ботинки, лыжные крепления, лыжный спорт
Несчастный случай произошел 12 января Фото:

Момент несчастного случая на горнолыжном курорте в Челябинской области, где ребенка из Кургана задушило шарфом на подъемнике, попал на видео. Об этом URA.RU рассказали в ГРЦ «Солнечная долина».

На видео показано, как ребенок поднимается на ленточном подъемнике вместе с инструктором. В какой-то момент мальчик неожиданно падает. Находящийся рядом инструктор выключает подъемник и пытается помочь ребенку. Видео URA.RU предоставили в ГРЦ «Солнечная долина».

Несчастный случай произошел на горнолыжном курорте «Солнечная долина» около Миасса 12 января. Механизм подъемника зажевал шарф и руку ребенка, что привело к его удушению. Малыша реанимировали врачи скорой помощи и увезли в реанимацию горбольницы №2 Миасса. Врачи зафиксировали у него асфиксию и множественные травмы. Ребенок находится в коме. Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).

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Момент несчастного случая на горнолыжном курорте в Челябинской области, где ребенка из Кургана задушило шарфом на подъемнике, попал на видео. Об этом URA.RU рассказали в ГРЦ «Солнечная долина». На видео показано, как ребенок поднимается на ленточном подъемнике вместе с инструктором. В какой-то момент мальчик неожиданно падает. Находящийся рядом инструктор выключает подъемник и пытается помочь ребенку. Видео URA.RU предоставили в ГРЦ «Солнечная долина». Несчастный случай произошел на горнолыжном курорте «Солнечная долина» около Миасса 12 января. Механизм подъемника зажевал шарф и руку ребенка, что привело к его удушению. Малыша реанимировали врачи скорой помощи и увезли в реанимацию горбольницы №2 Миасса. Врачи зафиксировали у него асфиксию и множественные травмы. Ребенок находится в коме. Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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