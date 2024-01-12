Момент удушения ребенка на челябинском горнолыжном курорте попал на видео

13 января 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Несчастный случай произошел 12 января Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Момент несчастного случая на горнолыжном курорте в Челябинской области, где ребенка из Кургана задушило шарфом на подъемнике, попал на видео. Об этом URA.RU рассказали в ГРЦ «Солнечная долина». На видео показано, как ребенок поднимается на ленточном подъемнике вместе с инструктором. В какой-то момент мальчик неожиданно падает. Находящийся рядом инструктор выключает подъемник и пытается помочь ребенку. Видео URA.RU предоставили в ГРЦ «Солнечная долина». Несчастный случай произошел на горнолыжном курорте «Солнечная долина» около Миасса 12 января. Механизм подъемника зажевал шарф и руку ребенка, что привело к его удушению. Малыша реанимировали врачи скорой помощи и увезли в реанимацию горбольницы №2 Миасса. Врачи зафиксировали у него асфиксию и множественные травмы. Ребенок находится в коме. Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).

Момент несчастного случая на горнолыжном курорте в Челябинской области, где ребенка из Кургана задушило шарфом на подъемнике, попал на видео. Об этом URA.RU рассказали в ГРЦ «Солнечная долина». На видео показано, как ребенок поднимается на ленточном подъемнике вместе с инструктором. В какой-то момент мальчик неожиданно падает. Находящийся рядом инструктор выключает подъемник и пытается помочь ребенку. Видео URA.RU предоставили в ГРЦ «Солнечная долина». Несчастный случай произошел на горнолыжном курорте «Солнечная долина» около Миасса 12 января. Механизм подъемника зажевал шарф и руку ребенка, что привело к его удушению. Малыша реанимировали врачи скорой помощи и увезли в реанимацию горбольницы №2 Миасса. Врачи зафиксировали у него асфиксию и множественные травмы. Ребенок находится в коме. Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).