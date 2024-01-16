Происшествия Криминал Shot: массовая драка студентов РАНХиГС закончилась поножовщиной 16 января 2024 в 15:29 Размер текста - 17 + После поножовщины в Москве возбуждено уголовное дело Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Москве студенты РАНХиГС устроили драку, которая закончилась поножовщиной. Двух студентов первого курса госпитализировали с ранами, сообщает telegram-канал Shot. «Группа студентов, среди которых были несовершеннолетние первокурсники, устроила разборки в столичном районе Текстильщики. В какой-то момент третьекурсник достал нож и ударил двух 16-летних парней, уроженцев Таджикистана», — говорится в канале. Пострадавших студентов доставили в больницу. У одного — ранения живота и грудной клетки, а у другого — резаная рана спины и руки. Участников драки, 11 человек, уже доставили в отдел полиции. Как пишет Shot, все из них, кроме одного, младше 18 лет. Против них составлено административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Также возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Студента, который подозреваются в организации поножовщины, ищет полиция. Детали конфликта выясняются. При этом МК.RU пишет, что драка, вероятно, произошла из-за сигареты. Молодым людям не понравилось, как незнакомый человек попросил угостить его. В Москве студенты РАНХиГС устроили драку, которая закончилась поножовщиной. Двух студентов первого курса госпитализировали с ранами, сообщает telegram-канал Shot. «Группа студентов, среди которых были несовершеннолетние первокурсники, устроила разборки в столичном районе Текстильщики. В какой-то момент третьекурсник достал нож и ударил двух 16-летних парней, уроженцев Таджикистана», — говорится в канале. Пострадавших студентов доставили в больницу. У одного — ранения живота и грудной клетки, а у другого — резаная рана спины и руки. Участников драки, 11 человек, уже доставили в отдел полиции. Как пишет Shot, все из них, кроме одного, младше 18 лет. Против них составлено административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Также возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Студента, который подозреваются в организации поножовщины, ищет полиция. Детали конфликта выясняются. При этом МК.RU пишет, что драка, вероятно, произошла из-за сигареты. Молодым людям не понравилось, как незнакомый человек попросил угостить его. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям