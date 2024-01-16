Челябинск занял первое место по росту цен на новостройки по России

РБК: стоимость квартир в новостройках Челябинска в 2023 году выросла на 43%

16 января 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Квартиры в новостройках Челябинска в 2023 году выросли на 43% до 108, 3 тысяч рублей за квадрат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Квартиры в новостройках Челябинска в 2023 году выросли на 43% до 108,3 тысячи рублей за квадратный метр. Столица Южного Урала лидировала по росту цен на первичное жилье среди других городов РФ, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков. «Челябинск возглавил рейтинг российских городов-миллионников по росту цен на рынке новостроек за 2023 год. Квадратный метр на первичном рынке этого города подорожал на 43,1%, до 108,3 тысяч рублей», — комментирует РБК со ссылкой на «Авито Недвижимость». Как отметили аналитики, средняя цена квадратного метра в 2022 году в Челябинске составляла 75,5 тысячи рублей за квадратный метр, в 2023 году стоимость квадратного метра поднялась на 32,8 тысячи рублей. Ранее на вторичном рынке цены выросли почти до 33,3%. Челябинск среди городов РФ в 2023 году также стал лидером по росту цен на вторичную недвижимость. В целом по России второе место по росту цен на первичное жилье занял Нижний Новгород, где средняя цена квадрата на рынке новостроек выросла за год на 32,7%, до 162,2 тысячи рублей. На третьей позиции оказался Воронеж с ростом средней цены квадратного метра на 29%, до 114,3 тысячи рублей. Как рассказал гендиректор компании «Дан Недвижимость» Валентин Корытный, в Челябинске в 2020—2021 годах средняя стоимость квадратного метра в панельном домостроении составляла 38 тысяч рублей, на данный момент, жилье в среднем в городе стоит уже 80 тысяч рублей за квадратный метр. Причем за 20 лет такого колоссального разрыва между стоимостью квадратного метра на первичном и вторичном рынке, как в 2023 году, не было. В Челябинске в 2023 году разница достигла 43%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Квартиры в новостройках Челябинска в 2023 году выросли на 43% до 108,3 тысячи рублей за квадратный метр. Столица Южного Урала лидировала по росту цен на первичное жилье среди других городов РФ, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков. «Челябинск возглавил рейтинг российских городов-миллионников по росту цен на рынке новостроек за 2023 год. Квадратный метр на первичном рынке этого города подорожал на 43,1%, до 108,3 тысяч рублей», — комментирует РБК со ссылкой на «Авито Недвижимость». Как отметили аналитики, средняя цена квадратного метра в 2022 году в Челябинске составляла 75,5 тысячи рублей за квадратный метр, в 2023 году стоимость квадратного метра поднялась на 32,8 тысячи рублей. Ранее на вторичном рынке цены выросли почти до 33,3%. Челябинск среди городов РФ в 2023 году также стал лидером по росту цен на вторичную недвижимость. В целом по России второе место по росту цен на первичное жилье занял Нижний Новгород, где средняя цена квадрата на рынке новостроек выросла за год на 32,7%, до 162,2 тысячи рублей. На третьей позиции оказался Воронеж с ростом средней цены квадратного метра на 29%, до 114,3 тысячи рублей. Как рассказал гендиректор компании «Дан Недвижимость» Валентин Корытный, в Челябинске в 2020—2021 годах средняя стоимость квадратного метра в панельном домостроении составляла 38 тысяч рублей, на данный момент, жилье в среднем в городе стоит уже 80 тысяч рублей за квадратный метр. Причем за 20 лет такого колоссального разрыва между стоимостью квадратного метра на первичном и вторичном рынке, как в 2023 году, не было. В Челябинске в 2023 году разница достигла 43%.