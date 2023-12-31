Челябинские риелторы обещают рост цен на жилье

Продавать недвижимость станет сложнее

01 января 2024 в 08:55 Размер текста - 17 +

В Челябинске в 2023 году объемы строящегося жилья выросли на 73% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2023 году в Челябинске выросли цены на недвижимость. Разница в стоимости на первичном и вторичном рынке жилья стала рекордной, увеличившись до 43%. При этом на вторичном рынке до 17% взлетели ипотечные ставки. Как сообщили URA.RU эксперты в сфере недвижимости, в 2024 году рост цен продолжится, а вот продать квартиру или дом станет сложнее. Рекордный рост цен на новостройки и вторичные квартиры Новое жилье и квартиры на вторичном рынке за год существенно выросли в цене. Квартиры в новостройках стали стоить больше на 38%. На вторичном рынке цены поднялись почти на 33,3%. Челябинск среди городов РФ в 2023 году стал лидером по росту цен на вторичную недвижимость. О сложившейся ситуации, а также о том, что будет происходить на рынке недвижимости в 2024 году, рассказал гендиректор компании «Дан Недвижимость» Валентин Корытный. «В 2020—2021 годах средняя стоимость квадратного метра в панельном домостроении составляла 38 тысяч рублей, сейчас средняя стоимость жилья в городе уже 80 тысяч рублей за квадратный метр. Наша компания на рынке почти 20 лет, и мы никогда не видели такого колоссального разрыва между стоимостью квадратного метра на первичном и вторичном рынке, как видели в 2023 году. Разница достигла 43% в Челябинске — это просто пропасть», — рассказал URA.RU Корытный. Как отметил гендиректор компании «Дан Недвижимость», в 2024 году может снизиться спрос на жилье, и продаваться жилая недвижимость будет дольше. Тем не менее, челябинцы продолжат покупать квартиры не только для проживания, но и с целью инвестирования. Квартиры в новостройках стали стоить больше на 38%, на вторичном рынке цены поднялись почти на 24% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выросли ипотечные ставки на вторичном рынке Одним из самых значительных событий 2023 года на рынке недвижимости стал рост учетной ставки ЦБ в июне 2023 года с 7,5% до 16%. Ставки по ипотечным программам на вторичное жилье взлетели с 10,5%-11% до 17-18%. О нестабильности на рынке ипотечного кредитования в Челябинске рассказала URA.RU руководитель департамента ипотечного кредитования компании «Дан Недвижимость» Лилия Морданова. «Применительно к ипотечному кредитованию рынок в 2023 году был нестабильным. Из-за роста ключевой ставки и стоимости самих программ полностью изменился процесс продажи и процесс одобрения заемщиков банками, процесс взятия ипотеки для клиента», — поделилась Морданова. Одним из самых значительных событий 2023 года на рынке недвижимости стал рост учетной ставки ЦБ в июне 2023 года с 7,5% до 16% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эксперт отметила, в 2024 году ограничения по ставкам внесут корректировку в количество сделок на одного человека. В следующем году в связи с изменениями на рынке недвижимости, клиенты не смогут брать по нескольку ипотек, а такие клиенты в Челябинске присутствуют. Ставки по ипотечным программам на вторичное жилье взлетели с 10,5%-11% до 17-18% Фото: Илья Московец © URA.RU Новостройки опередили «вторичку» В Челябинске из-за дисбаланса на ипотечном рынке, где ставки на вторичное жилье выросли до 16-18%, а на жилье в новостройках по льготным ипотечным программам остались на уровне 5-8%, резко увеличился спрос на новое жилье. Квартиры в новостройках раскупались мгновенно, появился дефицит однокомнатных квартир. Как рассказал URA.RU руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов, спрос на новостройки останется на высоком уровне и в 2024 году, к тому же на первичном рынке на 50% вырастет количество предложений. «С точки зрения застройщиков 2023 год был отличным, цены на квартиры в новостройках росли, недвижимость продавалась хорошо. На данный момент девелоперы запускают много новых проектов на 2024 год», — поделился URA.RU Найденов. В Челябинске из-за дисбаланса на ипотечном рынке, где ставки на вторичное жилье выросли до 16-18%, а на жилье в новостройках по льготным ипотечным программам остались на уровне 5-8%, резко увеличился спрос на новое жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «2023 год показал количество тех новостроек, которые в регионе могут быть. Даже анонсированные проекты — это очень много, что предоставляет покупателю жилья на первичном рынке еще большую возможность выбора», — считает гендиректор компании «Дан Недвижимость» Валентин Корытный. В 2024 году в Челябинске, при условии ввода строящегося на данный момент жилья, на 50% вырастет число продаваемых на вторичном рынке квартир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прирост объемов строящегося жилья в Челябинской области в 2023 году по сравнению с 2022 годом составил 72%. Площадь нового строительства — 908 тысяч квадратных метров жилья. На данный момент в регионе строится 111 многоквартирных домов и 19 тысяч новых квартир. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году в Челябинске выросли цены на недвижимость. Разница в стоимости на первичном и вторичном рынке жилья стала рекордной, увеличившись до 43%. При этом на вторичном рынке до 17% взлетели ипотечные ставки. Как сообщили URA.RU эксперты в сфере недвижимости, в 2024 году рост цен продолжится, а вот продать квартиру или дом станет сложнее. Рекордный рост цен на новостройки и вторичные квартиры Новое жилье и квартиры на вторичном рынке за год существенно выросли в цене. Квартиры в новостройках стали стоить больше на 38%. На вторичном рынке цены поднялись почти на 33,3%. Челябинск среди городов РФ в 2023 году стал лидером по росту цен на вторичную недвижимость. О сложившейся ситуации, а также о том, что будет происходить на рынке недвижимости в 2024 году, рассказал гендиректор компании «Дан Недвижимость» Валентин Корытный. «В 2020—2021 годах средняя стоимость квадратного метра в панельном домостроении составляла 38 тысяч рублей, сейчас средняя стоимость жилья в городе уже 80 тысяч рублей за квадратный метр. Наша компания на рынке почти 20 лет, и мы никогда не видели такого колоссального разрыва между стоимостью квадратного метра на первичном и вторичном рынке, как видели в 2023 году. Разница достигла 43% в Челябинске — это просто пропасть», — рассказал URA.RU Корытный. Как отметил гендиректор компании «Дан Недвижимость», в 2024 году может снизиться спрос на жилье, и продаваться жилая недвижимость будет дольше. Тем не менее, челябинцы продолжат покупать квартиры не только для проживания, но и с целью инвестирования. Выросли ипотечные ставки на вторичном рынке Одним из самых значительных событий 2023 года на рынке недвижимости стал рост учетной ставки ЦБ в июне 2023 года с 7,5% до 16%. Ставки по ипотечным программам на вторичное жилье взлетели с 10,5%-11% до 17-18%. О нестабильности на рынке ипотечного кредитования в Челябинске рассказала URA.RU руководитель департамента ипотечного кредитования компании «Дан Недвижимость» Лилия Морданова. «Применительно к ипотечному кредитованию рынок в 2023 году был нестабильным. Из-за роста ключевой ставки и стоимости самих программ полностью изменился процесс продажи и процесс одобрения заемщиков банками, процесс взятия ипотеки для клиента», — поделилась Морданова. Эксперт отметила, в 2024 году ограничения по ставкам внесут корректировку в количество сделок на одного человека. В следующем году в связи с изменениями на рынке недвижимости, клиенты не смогут брать по нескольку ипотек, а такие клиенты в Челябинске присутствуют. Новостройки опередили «вторичку» В Челябинске из-за дисбаланса на ипотечном рынке, где ставки на вторичное жилье выросли до 16-18%, а на жилье в новостройках по льготным ипотечным программам остались на уровне 5-8%, резко увеличился спрос на новое жилье. Квартиры в новостройках раскупались мгновенно, появился дефицит однокомнатных квартир. Как рассказал URA.RU руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов, спрос на новостройки останется на высоком уровне и в 2024 году, к тому же на первичном рынке на 50% вырастет количество предложений. «С точки зрения застройщиков 2023 год был отличным, цены на квартиры в новостройках росли, недвижимость продавалась хорошо. На данный момент девелоперы запускают много новых проектов на 2024 год», — поделился URA.RU Найденов. «2023 год показал количество тех новостроек, которые в регионе могут быть. Даже анонсированные проекты — это очень много, что предоставляет покупателю жилья на первичном рынке еще большую возможность выбора», — считает гендиректор компании «Дан Недвижимость» Валентин Корытный. Прирост объемов строящегося жилья в Челябинской области в 2023 году по сравнению с 2022 годом составил 72%. Площадь нового строительства — 908 тысяч квадратных метров жилья. На данный момент в регионе строится 111 многоквартирных домов и 19 тысяч новых квартир.