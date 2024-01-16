Владелец челябинского курорта оценил помощь сотрудников мальчику из Кургана

16 января 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Олег Сиротин похвалил действия медика и спасателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ЧП с ребенком из Кургана на челябинском курорте Служба спасателей и медик сработали оперативно и профессионально при проведении реанимационных мероприятий шестилетнему мальчику из Кургана, которого придушило шарфом на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Об этом заявил URA.RU владелец курорта Олег Сиротин. «Можно смело говорить, что служба спасателей и медработник своими профессиональными действиями вернули мальчика к жизни в кратчайший срок. Они сумели освободить ребенка из душившего его шарфа, перерезав его ножом, доставить его в медкабинет на специальных санях „Акья“ и приступить к реанимационным действиям: провести запуск сердца дефибриллятором, сделать непрямой массаж сердца и подключить к прибору искусственного дыхания. Это оборудование у нас есть, медики справились», — заявил URA.RU Сиротин. Сиротин подчеркнул, что прибывшие медики скорой помощи транспортировали уже живого ребенка. Он отметил, что выход ребенка из искусственной комы, куда его отправили врачи, является очень добрым знаком. Владелец курорта уточнил, что в жизни бывают самые различные случаи, и очень важно, чтобы рядом оказались профессионалы. «Врачи определили его состояние как очень позитивное (он в здравом уме, при памяти), критический период неизвестности пройден. Мы очень переживали за его здоровье», — добавил Сиротин. Ребенка из Кургана 12 января придушило шарфом на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Его ввели в кому и транспортировали из местной больницы в Челябинск. Мальчик пошел на поправку, 16 января он вышел из комы и начал дышать самостоятельно. СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования обстоятельств получения ребенком травм. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Служба спасателей и медик сработали оперативно и профессионально при проведении реанимационных мероприятий шестилетнему мальчику из Кургана, которого придушило шарфом на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Об этом заявил URA.RU владелец курорта Олег Сиротин. «Можно смело говорить, что служба спасателей и медработник своими профессиональными действиями вернули мальчика к жизни в кратчайший срок. Они сумели освободить ребенка из душившего его шарфа, перерезав его ножом, доставить его в медкабинет на специальных санях „Акья“ и приступить к реанимационным действиям: провести запуск сердца дефибриллятором, сделать непрямой массаж сердца и подключить к прибору искусственного дыхания. Это оборудование у нас есть, медики справились», — заявил URA.RU Сиротин. Сиротин подчеркнул, что прибывшие медики скорой помощи транспортировали уже живого ребенка. Он отметил, что выход ребенка из искусственной комы, куда его отправили врачи, является очень добрым знаком. Владелец курорта уточнил, что в жизни бывают самые различные случаи, и очень важно, чтобы рядом оказались профессионалы. «Врачи определили его состояние как очень позитивное (он в здравом уме, при памяти), критический период неизвестности пройден. Мы очень переживали за его здоровье», — добавил Сиротин. Ребенка из Кургана 12 января придушило шарфом на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Его ввели в кому и транспортировали из местной больницы в Челябинск. Мальчик пошел на поправку, 16 января он вышел из комы и начал дышать самостоятельно. СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования обстоятельств получения ребенком травм.