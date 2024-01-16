Стройфирма сына экс-чиновника мэрии Кургана Жижина в 4 раза снизила выручку

Строительная компания «Портал» снизала выручку на 178 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Строительное предприятие «Портал», которым владеет сын бывшего чиновника мэрии Кургана Андрея Жижина — Николай, за год в четыре раза сократило выручку. Информация об этом опубликована в финансовой отчетности фирмы.

«ООО „Портал“. Выручка предприятия за 2022 год: 60 156 000 рублей. Это на 178 млн рублей меньше, чем за аналогичный период 2021 года (238 046 000 рублей)», — говорится в бухгалтерской отчетности компании, опубликованной на сервисе СБИС.

Чистый убыток предприятия по итогам 2022 года составил более 2,7 миллиона рублей. В предыдущем отчетном периоде фирма имела прибыль почти в 92,4 миллиона рублей. По данным сервиса, фирма «Портал» занимается строительством, ремонтом и реконструкцией зданий и сооружений. С 2016 года владельцем и руководителем компании занимается Николай Жижин. Стоимость бизнеса составляет 202,5 миллиона рублей.

URA.RU направило запрос в компанию «Портал», чтобы выяснить причины резкого снижения выручки и прибыли. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что компания депутата курганской облдумы Марата Исламова в 11 раз увеличила прибыль. По итогам 2022 года, предприятие «Путь к Коммунизму» заработало более 115 миллионов рублей. Также в сельскохозяйственной фирме в два раза выросла выручка — с 245 до 501 миллиона рублей.