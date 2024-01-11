Компания одного из самых богатых курганцев в 11 раз увеличила прибыль

Курганская фирма депутата Исламова за год заработала более 115 млн рублей

12 января 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Сельхозкомпания депутата Исламова резко увеличила выручку и прибыль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сельхозпредприятие «Путь к Коммунизму», принадлежащее депутату курганской облдумы Марату Исламову, в 11 раз увеличило чистую прибыль. Об этом сообщается в финансовой отчетности организации. Исламов вместе со своей супругой входит в топ-10 самых богатых жителей Курганской области. «ЗАО „Путь к Коммунизму“. Чистая прибыль за 2022 год: 126 758 000 рублей. Это в 11 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года (11 472 000 рублей)», — говорится в бухгалтерской отчетности на сервисе СБИС. Также по итогам 2022 года, хозяйство в два раза увеличило выручку — с 245,3 до 501 млн рублей. Предприятие «Путь к Коммунизму», согласно открытым данным, занимается выращиванием зерновых культур и молочного крупного рогатого скота. Компания располагается в Юргамышском округе. Стоимость бизнеса оценивается в 463,2 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что агрохолдинг «Кургансемена», который принадлежит депутату облдумы Исламов, потерял более одного млрд выручки. При этом завод жены курганского депутата заработал около млрд рублей на производстве подсолнечного масла. Также сообщалось, что семейные активы Марата и Любови Исламовых составляют два млрд рублей.

Сельхозпредприятие «Путь к Коммунизму», принадлежащее депутату курганской облдумы Марату Исламову, в 11 раз увеличило чистую прибыль. Об этом сообщается в финансовой отчетности организации. Исламов вместе со своей супругой входит в топ-10 самых богатых жителей Курганской области. «ЗАО „Путь к Коммунизму“. Чистая прибыль за 2022 год: 126 758 000 рублей. Это в 11 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года (11 472 000 рублей)», — говорится в бухгалтерской отчетности на сервисе СБИС. Также по итогам 2022 года, хозяйство в два раза увеличило выручку — с 245,3 до 501 млн рублей. Предприятие «Путь к Коммунизму», согласно открытым данным, занимается выращиванием зерновых культур и молочного крупного рогатого скота. Компания располагается в Юргамышском округе. Стоимость бизнеса оценивается в 463,2 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что агрохолдинг «Кургансемена», который принадлежит депутату облдумы Исламов, потерял более одного млрд выручки. При этом завод жены курганского депутата заработал около млрд рублей на производстве подсолнечного масла. Также сообщалось, что семейные активы Марата и Любови Исламовых составляют два млрд рублей.