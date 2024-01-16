Как тюменцам подготовиться к крещенским купаниям

Медики советуют тюменцам тщательно подготовиться к крещенским купаниям

В Тюмени оборудуют три купели для горожан Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В православный праздник Крещение Господне многие жители Тюмени отправятся к прорубям, чтобы искупаться в ледяной воде. В пресс-службе областного департамента здравоохранения агентству рассказали, как проводить обряд купания правильно и с минимальным риском для здоровья. Советы тюменских врачей — в материале URA.RU.

Купание с осторожностью

Людям со слабыми сосудами головного мозга, слабым сердцем и тромбами следует заранее подготовиться к крещенским купаниям дополнительным закаливанием. Также не стоит окунаться в прорубь с признаками инфекционных заболеваний.

Купание запрещено

В первую очередь в ледяную воду нельзя окунаться беременным женщинам и пожилым людям. Перепад температур может резко отрицательно сказаться на их здоровье. С большой осторожностью следует отнестись к купанию в ледяной воде людям с хроническими заболеваниями: перед этим лучше проконсультироваться с врачом. В состоянии алкогольного опьянения окунаться запрещено.

Перед купанием

Перед погружением в купель врачи настоятельно рекомендуют измерить артериальное давление и убедиться, что оно находится в пределах допустимых показателей. Перед входом в воду стоит немного побыть на холодном воздухе, размяться и разогреть кожные покровы. Окунаться можно только в специально оборудованных местах.

После купания

Сразу после выхода из ледяной воды следует обтереть тело насухо, надеть теплую одежду и зайти в теплое помещение. Дополнительной помощью переохлажденному организму будет согревающий безалкогольный напиток.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени определили три площадки, где 19 января пройдут крещенские купания. По данным городской администрации, основная локация будет расположена в районе Свято-Троицкого монастыря. Вторая точка — на Липовом озере, еще одна — в жилом микрорайоне Антипино