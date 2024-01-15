Крупный пермский производитель кабеля снова стал прибыльным

16 января 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Пермский завод улучшил финансовые показатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермское ООО «Инкаб», которое занимается производством оптического кабеля, опубликовало финансовую отчетность за девять месяцев 2023 года. Согласно документу, размещенному на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, завод выбрался из убытков. Прибыль по итогам трех кварталов года составила 467,1 млн рублей. «Общество с ограниченной ответственностью „Инкаб“, отчет о финансовых результатах за январь—сентябрь 2023 года. Выручка — 4,5 млрд рублей, чистая прибыль — 467,1 млн рублей», — сообщается в отчете. Выручка предприятия за аналогичный период 2022 года составила 3,4 млрд рублей, при этом завод зафиксировал убытки на сумму 291,3 млн рублей. ООО «Инкаб» является одним из крупнейших российских заводов по производству оптического кабеля для любых сфер применения. Ранее URA.RU рассказывало, что предприятие выплатило проценты по биржевым облигациям, начисленные за три месяца. Общий размер выплат составил 26,4 млн рублей.

Пермское ООО «Инкаб», которое занимается производством оптического кабеля, опубликовало финансовую отчетность за девять месяцев 2023 года. Согласно документу, размещенному на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, завод выбрался из убытков. Прибыль по итогам трех кварталов года составила 467,1 млн рублей. «Общество с ограниченной ответственностью „Инкаб“, отчет о финансовых результатах за январь—сентябрь 2023 года. Выручка — 4,5 млрд рублей, чистая прибыль — 467,1 млн рублей», — сообщается в отчете. Выручка предприятия за аналогичный период 2022 года составила 3,4 млрд рублей, при этом завод зафиксировал убытки на сумму 291,3 млн рублей. ООО «Инкаб» является одним из крупнейших российских заводов по производству оптического кабеля для любых сфер применения. Ранее URA.RU рассказывало, что предприятие выплатило проценты по биржевым облигациям, начисленные за три месяца. Общий размер выплат составил 26,4 млн рублей.