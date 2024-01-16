16 января 2024

В тюменских колониях не могут найти замену уволившимся надзирателям

В колониях Тюменской области не хватает надзирателей
© Служба новостей «URA.RU»
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В исправительных учреждениях УФСИН России по Тюменской области открыты десятки вакансий Фото:

В исправительных колониях Тюменской области не хватает надзирателей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, это связано с тем, что в ведомстве не могут оперативно найти замену уволившимся сотрудникам.

«В учреждениях УФСИН России по Тюменской области действительно есть проблемы с кадрами. Они связаны, в том числе, с тем, что там не могут оперативно найти замену сотрудникам, которые по тем или иным причинам были вынуждены оставить службу. При этом, требования, которые предъявляются к кандидатам на работу в УФСИН, достаточно серьезные», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

По данным из открытых источников, в учреждениях УФСИН России по Тюменской области открыты десятки вакансий. Сотрудники, в частности, требуются в ФКУ ИК-2, ФКУ СИЗО-2 и ФКУЗ МСЧ-72 регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

В пресс-службу УФСИН России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писал о том, что бывшие надзиратели тюменских ИК после увольнения массово устраиваются на работу в частные охранные предприятия. При этом, в ЧОПах им платят примерно столько, сколько на рядовых должностях в колониях.

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В исправительных колониях Тюменской области не хватает надзирателей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, это связано с тем, что в ведомстве не могут оперативно найти замену уволившимся сотрудникам. «В учреждениях УФСИН России по Тюменской области действительно есть проблемы с кадрами. Они связаны, в том числе, с тем, что там не могут оперативно найти замену сотрудникам, которые по тем или иным причинам были вынуждены оставить службу. При этом, требования, которые предъявляются к кандидатам на работу в УФСИН, достаточно серьезные», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. По данным из открытых источников, в учреждениях УФСИН России по Тюменской области открыты десятки вакансий. Сотрудники, в частности, требуются в ФКУ ИК-2, ФКУ СИЗО-2 и ФКУЗ МСЧ-72 регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. В пресс-службу УФСИН России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писал о том, что бывшие надзиратели тюменских ИК после увольнения массово устраиваются на работу в частные охранные предприятия. При этом, в ЧОПах им платят примерно столько, сколько на рядовых должностях в колониях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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