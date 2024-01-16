Дима Билан взял кота из приюта в ДНР

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Клипарт. Википедия. Екатеринбург, билан дмитрий
Билан назвал кота из приюта Шахтером Фото:

Российский певец Дима Билан приехал в Донецкую Народную Республику и посетил приют для бездомных животных. Там он взял себе кота и назвал его Шахтер. Об этом сообщает telegram-канал Zov ДНР.

«Билан передал приюту для бездомных животных 3 млн рублей, а в другом приюте взял себе домой кота», — передает издание. Уточняется, что певец назвал кота Шахтером. Кроме того, Билан встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым нужно протезирование. Артист поможет им в лечении, в частности, им организуют реабилитацию и сделают протезы. Также он вручил подарки детям в Республиканском травматологическом центре.

При этом военкор Руденко раскритиковал Билана за его приезд в ДНР. Он сомневается, что подарки для детей в центре были куплены за счет певца. «Эти „товарищи“ даже в таких акциях брезгливо на нас экономят, я думаю и подарки детям, скорее всего, не за собственный счет были куплены. Если, конечно, Билан так душой болеет за Донбасс, почему не зашел проведать раненых бойцов и не привез им помощь?» — заявил Руденко в своем telegram-канале.

Он добавил, что вряд ли готов извиняться, если ошибается в поступках артиста. По словам военкора, его раздражает, когда «благие дела используют, чтобы оправдать чернуху». Под этим он имеет в виду участие Билана в «голой вечеринке» блогер Анастасии Ивлеевой.

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Российский певец Дима Билан приехал в Донецкую Народную Республику и посетил приют для бездомных животных. Там он взял себе кота и назвал его Шахтер. Об этом сообщает telegram-канал Zov ДНР. «Билан передал приюту для бездомных животных 3 млн рублей, а в другом приюте взял себе домой кота», — передает издание. Уточняется, что певец назвал кота Шахтером. Кроме того, Билан встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым нужно протезирование. Артист поможет им в лечении, в частности, им организуют реабилитацию и сделают протезы. Также он вручил подарки детям в Республиканском травматологическом центре. При этом военкор Руденко раскритиковал Билана за его приезд в ДНР. Он сомневается, что подарки для детей в центре были куплены за счет певца. «Эти „товарищи“ даже в таких акциях брезгливо на нас экономят, я думаю и подарки детям, скорее всего, не за собственный счет были куплены. Если, конечно, Билан так душой болеет за Донбасс, почему не зашел проведать раненых бойцов и не привез им помощь?» — заявил Руденко в своем telegram-канале. Он добавил, что вряд ли готов извиняться, если ошибается в поступках артиста. По словам военкора, его раздражает, когда «благие дела используют, чтобы оправдать чернуху». Под этим он имеет в виду участие Билана в «голой вечеринке» блогер Анастасии Ивлеевой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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