В думу Перми не поступало заявление об отзыве мандата беглого депутата Медведева

16 января 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

Сбежавший за границу Сергей Медведев пока что сохраняет депутатский статус Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермскую городскую думу не поступало заявление об отзыве мандата депутата Сергея Медведева, который критиковал спецоперацию на Украине, после чего сбежал за границу. Об этом сообщил председатель комитета гордумы по местному самоуправлению и регламенту Василий Кузнецов. «Документы по поводу депутата Сергея Медведева, по моей информации, в пермскую гордуму не поступали. Будут документы — тогда будем рассуждать», — рассказал Василий Кузнецов «Новому компаньону». Глава крайкома КПРФ Ксения Айтакова также подтвердила изданию, что заявление в гордуму Перми от партии насчет мандата Сергея Медведева не поступало. Ранее URA.RU рассказывало, что депутат пермской гордумы Сергей Медведев покинул Россию. Сбежать народному избраннику пришлось после того, как на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он разместил пост с резкой критикой СВО. Позже Медведева исключили из фракции КПРФ.

В Пермскую городскую думу не поступало заявление об отзыве мандата депутата Сергея Медведева, который критиковал спецоперацию на Украине, после чего сбежал за границу. Об этом сообщил председатель комитета гордумы по местному самоуправлению и регламенту Василий Кузнецов. «Документы по поводу депутата Сергея Медведева, по моей информации, в пермскую гордуму не поступали. Будут документы — тогда будем рассуждать», — рассказал Василий Кузнецов «Новому компаньону». Глава крайкома КПРФ Ксения Айтакова также подтвердила изданию, что заявление в гордуму Перми от партии насчет мандата Сергея Медведева не поступало. Ранее URA.RU рассказывало, что депутат пермской гордумы Сергей Медведев покинул Россию. Сбежать народному избраннику пришлось после того, как на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он разместил пост с резкой критикой СВО. Позже Медведева исключили из фракции КПРФ.