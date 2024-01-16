Путин: украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Путин заявил, что ВС РФ полностью владеют инициативой на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар, если Киев не пойдет на переговоры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов страны.

«Не только провалилось контрнаступление [ВСУ]. Инициатива находится в руках ВС РФ. Украинской государственности может быть нанесен невосполнимый и очень серьезный удар», — заявил Путин. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия-24».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар, если Киев не пойдет на переговоры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов страны. «Не только провалилось контрнаступление [ВСУ]. Инициатива находится в руках ВС РФ. Украинской государственности может быть нанесен невосполнимый и очень серьезный удар», — заявил Путин. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...