Путин: украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар

Путин заявил, что ВС РФ полностью владеют инициативой на фронте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар, если Киев не пойдет на переговоры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов страны.
«Не только провалилось контрнаступление [ВСУ]. Инициатива находится в руках ВС РФ. Украинской государственности может быть нанесен невосполнимый и очень серьезный удар», — заявил Путин. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия-24».
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