Путин: украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар

16 января 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что ВС РФ полностью владеют инициативой на фронте Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар, если Киев не пойдет на переговоры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов страны. «Не только провалилось контрнаступление [ВСУ]. Инициатива находится в руках ВС РФ. Украинской государственности может быть нанесен невосполнимый и очень серьезный удар», — заявил Путин. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия-24».

Украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар, если Киев не пойдет на переговоры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов страны. «Не только провалилось контрнаступление [ВСУ]. Инициатива находится в руках ВС РФ. Украинской государственности может быть нанесен невосполнимый и очень серьезный удар», — заявил Путин. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия-24».