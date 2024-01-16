Защита фигурантов уголовных дел в челябинском ПФР настаивает на их невиновности

16 января 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Виктора Чернобровина (на фото) и Рудольфа Зайцева просят полностью оправдать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России Защита главы челябинского отделения пенсионного фонда Виктора Чернобровина и главы АХЧ этого же отделения Рудольфа Зайцева, обвиняемых в коррупции, настаивает на их невиновности. Как сообщили адвокаты URA.RU, на прошедших 16 января прениях они попросили суд полностью оправдать своих клиентов. «Я попросил суд оправдать Зайцева в совершении инкриминируемого ему преступления», — сообщил URA.RU адвокат Иван Малеев. Его коллега, представляющий интересы Чернобровина, также просил суд оправдать своего клиента. По словам Малеева, для оправдательного вердикта имеются сразу несколько оснований. Одним из них, по мнению защиты, может служить значительное количество процессуальных нарушений, допущенных следователем при расследовании уголовного дела. А значит, многие из доказательств по делу, которые приводила сторона обвинения, суд может признать недопустимыми. Помимо этого, адвокаты убеждены, что имеющихся доказательств и вовсе не хватает, чтобы говорить о коррупции со стороны своих подопечных. Обвинение же, в свою очередь, уверено в виновности Чернобровина и Зайцева. Квалификация их действий, по мнению прокурора, является обоснованной, а доказательства — более, чем неопровержимыми. По итогу в качестве наказания для госслужащих прокурор запросил у суда в общей сложности 29 лет колонии (16 лет для Чернобровина и 13 лет для Зайцева). Также с главы ПФР требуют взыскать штраф на сумму 210 млн рублей, с его подчиненного — 85,5 млн рублей. Чернобровин попал в криминальный скандал в июле 2021 года. Показания на него дали его заместитель Александр Орехов, согласившийся на сделку со следствием и уже отбывающий срок, и Зайцев. Их сотрудники УФСБ по региону задержали ранее. Всем троим были предъявлены обвинения в получении взяток, а Чернобровина обвинили еще и в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, троица получала от директоров нескольких охранных фирм деньги. За это они помогали им с подписанием многомиллионных контрактов на охрану зданий ПФР в регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Защита главы челябинского отделения пенсионного фонда Виктора Чернобровина и главы АХЧ этого же отделения Рудольфа Зайцева, обвиняемых в коррупции, настаивает на их невиновности. Как сообщили адвокаты URA.RU, на прошедших 16 января прениях они попросили суд полностью оправдать своих клиентов. «Я попросил суд оправдать Зайцева в совершении инкриминируемого ему преступления», — сообщил URA.RU адвокат Иван Малеев. Его коллега, представляющий интересы Чернобровина, также просил суд оправдать своего клиента. По словам Малеева, для оправдательного вердикта имеются сразу несколько оснований. Одним из них, по мнению защиты, может служить значительное количество процессуальных нарушений, допущенных следователем при расследовании уголовного дела. А значит, многие из доказательств по делу, которые приводила сторона обвинения, суд может признать недопустимыми. Помимо этого, адвокаты убеждены, что имеющихся доказательств и вовсе не хватает, чтобы говорить о коррупции со стороны своих подопечных. Обвинение же, в свою очередь, уверено в виновности Чернобровина и Зайцева. Квалификация их действий, по мнению прокурора, является обоснованной, а доказательства — более, чем неопровержимыми. По итогу в качестве наказания для госслужащих прокурор запросил у суда в общей сложности 29 лет колонии (16 лет для Чернобровина и 13 лет для Зайцева). Также с главы ПФР требуют взыскать штраф на сумму 210 млн рублей, с его подчиненного — 85,5 млн рублей. Чернобровин попал в криминальный скандал в июле 2021 года. Показания на него дали его заместитель Александр Орехов, согласившийся на сделку со следствием и уже отбывающий срок, и Зайцев. Их сотрудники УФСБ по региону задержали ранее. Всем троим были предъявлены обвинения в получении взяток, а Чернобровина обвинили еще и в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, троица получала от директоров нескольких охранных фирм деньги. За это они помогали им с подписанием многомиллионных контрактов на охрану зданий ПФР в регионе.