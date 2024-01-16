16 января 2024

Участник банды, нападающей на людей в Белгороде, извинился за свой поступок

© Служба новостей «URA.RU»
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Пойман участник банды, нападавшей на прохожих в Белгороде Фото:

Уроженец Азербайджана Денис, который вместе со своей бандой терроризировал белгородских жителей, решил извиниться. Об этом он говорит на камеру, находясь после задержания в отделении полиции.

«Только после своего задержания беспредельщик решил „извиниться“ за все содеянное перед всем русским народом: беспочвенные избиения и оскорбления», — говорится в сообщении telegram-канала «Реальные новости». Как поясняют в группе, искренности в его словах не чувствуется.

Он является фигурантом двух уголовных дел «Возбуждение вражды» и «Покушение на убийство». Остальных его сообщников участников банды разыскивает полиция. В местных СМИ он считается главарем организованной им структуры.

Как участника нападений Дениса узнали по камерам видеонаблюдения. Известно, что он занимается смешанными единоборствами ММА. МВД возбудило дело из-за нападения подростков на прохожих в Белгороде, об этом писало RT. К работе также подключился Следственный комитет РФ, дело находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

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Уроженец Азербайджана Денис, который вместе со своей бандой терроризировал белгородских жителей, решил извиниться. Об этом он говорит на камеру, находясь после задержания в отделении полиции. «Только после своего задержания беспредельщик решил „извиниться“ за все содеянное перед всем русским народом: беспочвенные избиения и оскорбления», — говорится в сообщении telegram-канала «Реальные новости». Как поясняют в группе, искренности в его словах не чувствуется. Он является фигурантом двух уголовных дел «Возбуждение вражды» и «Покушение на убийство». Остальных его сообщников участников банды разыскивает полиция. В местных СМИ он считается главарем организованной им структуры. Как участника нападений Дениса узнали по камерам видеонаблюдения. Известно, что он занимается смешанными единоборствами ММА. МВД возбудило дело из-за нападения подростков на прохожих в Белгороде, об этом писало RT. К работе также подключился Следственный комитет РФ, дело находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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