Участник банды, нападающей на людей в Белгороде, извинился за свой поступок

17 января 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

Пойман участник банды, нападавшей на прохожих в Белгороде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уроженец Азербайджана Денис, который вместе со своей бандой терроризировал белгородских жителей, решил извиниться. Об этом он говорит на камеру, находясь после задержания в отделении полиции. «Только после своего задержания беспредельщик решил „извиниться“ за все содеянное перед всем русским народом: беспочвенные избиения и оскорбления», — говорится в сообщении telegram-канала «Реальные новости». Как поясняют в группе, искренности в его словах не чувствуется. Он является фигурантом двух уголовных дел «Возбуждение вражды» и «Покушение на убийство». Остальных его сообщников участников банды разыскивает полиция. В местных СМИ он считается главарем организованной им структуры. Как участника нападений Дениса узнали по камерам видеонаблюдения. Известно, что он занимается смешанными единоборствами ММА. МВД возбудило дело из-за нападения подростков на прохожих в Белгороде, об этом писало RT. К работе также подключился Следственный комитет РФ, дело находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Уроженец Азербайджана Денис, который вместе со своей бандой терроризировал белгородских жителей, решил извиниться. Об этом он говорит на камеру, находясь после задержания в отделении полиции. «Только после своего задержания беспредельщик решил „извиниться“ за все содеянное перед всем русским народом: беспочвенные избиения и оскорбления», — говорится в сообщении telegram-канала «Реальные новости». Как поясняют в группе, искренности в его словах не чувствуется. Он является фигурантом двух уголовных дел «Возбуждение вражды» и «Покушение на убийство». Остальных его сообщников участников банды разыскивает полиция. В местных СМИ он считается главарем организованной им структуры. Как участника нападений Дениса узнали по камерам видеонаблюдения. Известно, что он занимается смешанными единоборствами ММА. МВД возбудило дело из-за нападения подростков на прохожих в Белгороде, об этом писало RT. К работе также подключился Следственный комитет РФ, дело находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.