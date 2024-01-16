В Белгороде задержали еще одного участника банды, терроризирующей людей

17 января 2024 в 02:34 Размер текста - 17 +

Второй участник банды извинился за совершенные нападения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники правоохранительных органов задержали второго участника банды, которая нападала на подростков в Белгороде. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. «Сотрудниками полиции был пойман второй из банды белгородских беспредельщиков. Он также решил извиниться», — говорится в материале. Ранее сотрудники полиции задержали 17-летнего уроженца Азербайджана, который причастен к нападениям на подростков. Известно, что он занимается смешанными единоборствами, после задержания нападавший извинился. МВД уже возбудило уголовное дело, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход дела на контроль.

Сотрудники правоохранительных органов задержали второго участника банды, которая нападала на подростков в Белгороде. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. «Сотрудниками полиции был пойман второй из банды белгородских беспредельщиков. Он также решил извиниться», — говорится в материале. Ранее сотрудники полиции задержали 17-летнего уроженца Азербайджана, который причастен к нападениям на подростков. Известно, что он занимается смешанными единоборствами, после задержания нападавший извинился. МВД уже возбудило уголовное дело, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход дела на контроль.