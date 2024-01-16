Салливан заявил о формировании нового миропорядка

В данный момент формируется новый миропорядок, в котором необходимо изменить существующие институты и сохранить самые ценные принципы. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Действительно формируется какой-то новый миропорядок. Мы можем изменить, как-то адаптировать существующие институты, основы уходящей эры и взять с собой самые ценные принципы в следующую эру», —
По его мнению, предыдущая эра миропорядка началась с конца Второй мировой войны. Сейчас наступает новая эра и у мира есть возможность изменить существующие ценности и принципе, добавил Салливан.
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