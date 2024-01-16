16 января 2024

Салливан заявил о формировании нового миропорядка

© Служба новостей «URA.RU»
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В данный момент формируется новый миропорядок, в котором необходимо изменить существующие институты и сохранить самые ценные принципы. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Действительно формируется какой-то новый миропорядок. Мы можем изменить, как-то адаптировать существующие институты, основы уходящей эры и взять с собой самые ценные принципы в следующую эру», — заявил Джей Салливан в эфире трансляции на yotube-канале World Economic Forum.

По его мнению, предыдущая эра миропорядка началась с конца Второй мировой войны. Сейчас наступает новая эра и у мира есть возможность изменить существующие ценности и принципе, добавил Салливан.

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В данный момент формируется новый миропорядок, в котором необходимо изменить существующие институты и сохранить самые ценные принципы. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «Действительно формируется какой-то новый миропорядок. Мы можем изменить, как-то адаптировать существующие институты, основы уходящей эры и взять с собой самые ценные принципы в следующую эру», — заявил Джей Салливан в эфире трансляции на yotube-канале World Economic Forum. По его мнению, предыдущая эра миропорядка началась с конца Второй мировой войны. Сейчас наступает новая эра и у мира есть возможность изменить существующие ценности и принципе, добавил Салливан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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