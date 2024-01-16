Салливан заявил о формировании нового миропорядка

17 января 2024 в 02:49 Размер текста - 17 +

В данный момент формируется новый миропорядок, в котором необходимо изменить существующие институты и сохранить самые ценные принципы. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «Действительно формируется какой-то новый миропорядок. Мы можем изменить, как-то адаптировать существующие институты, основы уходящей эры и взять с собой самые ценные принципы в следующую эру», — заявил Джей Салливан в эфире трансляции на yotube-канале World Economic Forum. По его мнению, предыдущая эра миропорядка началась с конца Второй мировой войны. Сейчас наступает новая эра и у мира есть возможность изменить существующие ценности и принципе, добавил Салливан.

В данный момент формируется новый миропорядок, в котором необходимо изменить существующие институты и сохранить самые ценные принципы. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «Действительно формируется какой-то новый миропорядок. Мы можем изменить, как-то адаптировать существующие институты, основы уходящей эры и взять с собой самые ценные принципы в следующую эру», — заявил Джей Салливан в эфире трансляции на yotube-канале World Economic Forum. По его мнению, предыдущая эра миропорядка началась с конца Второй мировой войны. Сейчас наступает новая эра и у мира есть возможность изменить существующие ценности и принципе, добавил Салливан.