Макрон пообещал, что подпишет соглашение о гарантиях безопасности с Украиной

17 января 2024 в 03:21 Размер текста - 17 +

Франция подготовит и подпишет соглашения о гарантиях безопасности с Украиной в феврале этого года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы завершаем работу над двусторонним соглашением, содержащим гарантии, которое будет подписано в ближайшие недели. Мы приступим к новым поставкам: порядка 40 ракет Scalp и нескольких сотен бомб, которые ждут наши украинские друзья», — заявил Эммануэль Макрон в эфире трансляции в аккаунте Елисейского дворца в соцсети X. Макрон добавил, что лично приедет на Украину в феврале. Там он объявит о завершении подготовки соглашения о гарантиях безопасности, при этом военная помощь Киеву к тому моменту уже поступит.

Франция подготовит и подпишет соглашения о гарантиях безопасности с Украиной в феврале этого года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы завершаем работу над двусторонним соглашением, содержащим гарантии, которое будет подписано в ближайшие недели. Мы приступим к новым поставкам: порядка 40 ракет Scalp и нескольких сотен бомб, которые ждут наши украинские друзья», — заявил Эммануэль Макрон в эфире трансляции в аккаунте Елисейского дворца в соцсети X. Макрон добавил, что лично приедет на Украину в феврале. Там он объявит о завершении подготовки соглашения о гарантиях безопасности, при этом военная помощь Киеву к тому моменту уже поступит.