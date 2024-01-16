16 января 2024

Макрон пообещал, что подпишет соглашение о гарантиях безопасности с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Франция подготовит и подпишет соглашения о гарантиях безопасности с Украиной в феврале этого года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы завершаем работу над двусторонним соглашением, содержащим гарантии, которое будет подписано в ближайшие недели. Мы приступим к новым поставкам: порядка 40 ракет Scalp и нескольких сотен бомб, которые ждут наши украинские друзья», — заявил Эммануэль Макрон в эфире трансляции в аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.

Макрон добавил, что лично приедет на Украину в феврале. Там он объявит о завершении подготовки соглашения о гарантиях безопасности, при этом военная помощь Киеву к тому моменту уже поступит.

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Франция подготовит и подпишет соглашения о гарантиях безопасности с Украиной в феврале этого года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы завершаем работу над двусторонним соглашением, содержащим гарантии, которое будет подписано в ближайшие недели. Мы приступим к новым поставкам: порядка 40 ракет Scalp и нескольких сотен бомб, которые ждут наши украинские друзья», — заявил Эммануэль Макрон в эфире трансляции в аккаунте Елисейского дворца в соцсети X. Макрон добавил, что лично приедет на Украину в феврале. Там он объявит о завершении подготовки соглашения о гарантиях безопасности, при этом военная помощь Киеву к тому моменту уже поступит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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