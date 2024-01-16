16 января 2024

Канада назвала угрозой безопасности российские исследовательские институты

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Речь идет о проектах в области робототехники и разработки вооружений Фото:

Канада ужесточила правила по борьбе с утечками конфеденциальных технологий из-за российских, китайских и иранских вузов. Об этом пишет Bloomberg.

«Правительство премьер-министра Джастина Трюдо опубликовало список из десятков российских, китайских и иранских институтов, школ и лабораторий, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Канады», — говорится в материале. В материале отмечается, что Канада воспринимает эти вузы, как подконтрольные военным структурам в своих странах.

Правительство Канады отказалось финансировать секретные исследования канадских ученых, замеченных в сотрудничестве с университетами России, Китая и Ирана. Речь идет о разработке вооружений, проектах в области робототехники и компьютерных технологий.

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Канада ужесточила правила по борьбе с утечками конфеденциальных технологий из-за российских, китайских и иранских вузов. Об этом пишет Bloomberg. «Правительство премьер-министра Джастина Трюдо опубликовало список из десятков российских, китайских и иранских институтов, школ и лабораторий, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Канады», — говорится в материале. В материале отмечается, что Канада воспринимает эти вузы, как подконтрольные военным структурам в своих странах. Правительство Канады отказалось финансировать секретные исследования канадских ученых, замеченных в сотрудничестве с университетами России, Китая и Ирана. Речь идет о разработке вооружений, проектах в области робототехники и компьютерных технологий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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