«Коммерсант»: турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими

17 января 2024 в 06:38 Размер текста - 17 +

Турецкие банки с начала года начали отказываться взаимодействовать с российскими. Это происходит из-за опасения получить санкции от США, рассказал источник газеты «Коммерсант». «Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае», — заявил источник газеты. Другой собеседник пояснил, что также приостанавливается обработка платежей без формального закрытия договоров. Среди крупных турецких банков, которые отказываются взаимодействовать с российскими, называются Nurol Bank и Emlak Bank. При этом ограничения не касаются дочерних иностранных банков в России, считает источник газеты.

Турецкие банки с начала года начали отказываться взаимодействовать с российскими. Это происходит из-за опасения получить санкции от США, рассказал источник газеты «Коммерсант». «Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае», — заявил источник газеты. Другой собеседник пояснил, что также приостанавливается обработка платежей без формального закрытия договоров. Среди крупных турецких банков, которые отказываются взаимодействовать с российскими, называются Nurol Bank и Emlak Bank. При этом ограничения не касаются дочерних иностранных банков в России, считает источник газеты.