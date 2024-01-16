16 января 2024

«Коммерсант»: турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими

© Служба новостей «URA.RU»
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Турецкие банки с начала года начали отказываться взаимодействовать с российскими. Это происходит из-за опасения получить санкции от США, рассказал источник газеты «Коммерсант».

«Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае», — заявил источник газеты. Другой собеседник пояснил, что также приостанавливается обработка платежей без формального закрытия договоров.

Среди крупных турецких банков, которые отказываются взаимодействовать с российскими, называются Nurol Bank и Emlak Bank. При этом ограничения не касаются дочерних иностранных банков в России, считает источник газеты.

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Турецкие банки с начала года начали отказываться взаимодействовать с российскими. Это происходит из-за опасения получить санкции от США, рассказал источник газеты «Коммерсант». «Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае», — заявил источник газеты. Другой собеседник пояснил, что также приостанавливается обработка платежей без формального закрытия договоров. Среди крупных турецких банков, которые отказываются взаимодействовать с российскими, называются Nurol Bank и Emlak Bank. При этом ограничения не касаются дочерних иностранных банков в России, считает источник газеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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