В Тюмени подвели итоги доходов с платных парковок за 2023 год

«Тюменьгортранс»: за 2023 год доход от парковок составил 86,9 млн рублей

17 января 2024 в 07:43 Размер текста - 17 +

Стоимость платной парковки в Тюмени от 25 до 35 рублей в час Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени доход от платных парковок за 2023 год получилась 86,9 миллиона рублей. Об этом сообщил директор «Тюменьгортранса» Алексей Санник. «Доход от платных парковок с 1 января по 31 декабря 2023 года составил 86,9 миллиона рублей», — передает слова директора РБК Тюмень. При этом сейчас стоимость места на платной парковке в зависимости от локации варьируется от 25 до 35 рублей в час. Ранее сообщалось, что исходя из проекта бюджета города на 2023 год администрация планировала собрать 63,5 миллиона рублей на платных парковках. Это почти в четыре раза больше, чем было заработано в 2021 году. Таким образом, план оказался выполнен на 136%. Также там указаны прогнозы на 2024 и 2025 годы, согласно которым, планируется заработать 65,131 миллиона рублей.

В Тюмени доход от платных парковок за 2023 год получилась 86,9 миллиона рублей. Об этом сообщил директор «Тюменьгортранса» Алексей Санник. «Доход от платных парковок с 1 января по 31 декабря 2023 года составил 86,9 миллиона рублей», — передает слова директора РБК Тюмень. При этом сейчас стоимость места на платной парковке в зависимости от локации варьируется от 25 до 35 рублей в час. Ранее сообщалось, что исходя из проекта бюджета города на 2023 год администрация планировала собрать 63,5 миллиона рублей на платных парковках. Это почти в четыре раза больше, чем было заработано в 2021 году. Таким образом, план оказался выполнен на 136%. Также там указаны прогнозы на 2024 и 2025 годы, согласно которым, планируется заработать 65,131 миллиона рублей.