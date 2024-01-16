16 января 2024

В Тюмени подвели итоги доходов с платных парковок за 2023 год

«Тюменьгортранс»: за 2023 год доход от парковок составил 86,9 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Платные парковки. Тюмень, паркомат, платная парковка, парковка платная
Стоимость платной парковки в Тюмени от 25 до 35 рублей в час Фото:

В Тюмени доход от платных парковок за 2023 год получилась 86,9 миллиона рублей. Об этом сообщил директор «Тюменьгортранса» Алексей Санник.

«Доход от платных парковок с 1 января по 31 декабря 2023 года составил 86,9 миллиона рублей», — передает слова директора РБК Тюмень. При этом сейчас стоимость места на платной парковке в зависимости от локации варьируется от 25 до 35 рублей в час.

Ранее сообщалось, что исходя из проекта бюджета города на 2023 год администрация планировала собрать 63,5 миллиона рублей на платных парковках. Это почти в четыре раза больше, чем было заработано в 2021 году. Таким образом, план оказался выполнен на 136%. Также там указаны прогнозы на 2024 и 2025 годы, согласно которым, планируется заработать 65,131 миллиона рублей.

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В Тюмени доход от платных парковок за 2023 год получилась 86,9 миллиона рублей. Об этом сообщил директор «Тюменьгортранса» Алексей Санник. «Доход от платных парковок с 1 января по 31 декабря 2023 года составил 86,9 миллиона рублей», — передает слова директора РБК Тюмень. При этом сейчас стоимость места на платной парковке в зависимости от локации варьируется от 25 до 35 рублей в час. Ранее сообщалось, что исходя из проекта бюджета города на 2023 год администрация планировала собрать 63,5 миллиона рублей на платных парковках. Это почти в четыре раза больше, чем было заработано в 2021 году. Таким образом, план оказался выполнен на 136%. Также там указаны прогнозы на 2024 и 2025 годы, согласно которым, планируется заработать 65,131 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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