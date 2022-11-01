01 ноября 2022
31 октября 2022

Тюменские власти собираются заработать с парковок в разы больше, чем в прошлом году

© Служба новостей «URA.RU»
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Платные парковки. Тюмень, платная парковка, парковка платная
Также были предоставлены прогнозы на 2024 и 2025 годы Фото:

Согласно проекту бюджета Тюмени на 2023 год администрация города планирует заработать 63,5 миллиона рублей на платных парковках. Об этом стало известно из документа, который размещен на сайте мэрии. Это почти в четыре раза больше, чем было заработано в 2021 году.

«Доходы от предоставления на платной основе парковок, расположенных на автомобильных дорогах, прогнозируются с учетом размера платы за пользование на платной основе парковочными местами. Также они планируются с учетом мероприятий по расширению парковочного пространства на территории города Тюмени. Прогноз на 2023 год составляет 63,541 млн рублей», — сообщается в проекте, который внес глава Тюмени Руслан Кухарук.

Также там указаны прогнозы на 2024 и 2025 годы, на 2024 и 2025 годы. Они больше почти на 1,5 миллиона — 65,131 миллиона рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что за 2021 год на платных парковках заработали более 17 млн рублей. При этом мэрия прогнозировала доход в 38 миллионов рублей. Там объяснили произошедшее поздним запуском проекта.

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Согласно проекту бюджета Тюмени на 2023 год администрация города планирует заработать 63,5 миллиона рублей на платных парковках. Об этом стало известно из документа, который размещен на сайте мэрии. Это почти в четыре раза больше, чем было заработано в 2021 году. «Доходы от предоставления на платной основе парковок, расположенных на автомобильных дорогах, прогнозируются с учетом размера платы за пользование на платной основе парковочными местами. Также они планируются с учетом мероприятий по расширению парковочного пространства на территории города Тюмени. Прогноз на 2023 год составляет 63,541 млн рублей», — сообщается в проекте, который внес глава Тюмени Руслан Кухарук. Также там указаны прогнозы на 2024 и 2025 годы, на 2024 и 2025 годы. Они больше почти на 1,5 миллиона — 65,131 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что за 2021 год на платных парковках заработали более 17 млн рублей. При этом мэрия прогнозировала доход в 38 миллионов рублей. Там объяснили произошедшее поздним запуском проекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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