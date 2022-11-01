Тюменские власти собираются заработать с парковок в разы больше, чем в прошлом году

Согласно проекту бюджета Тюмени на 2023 год администрация города планирует заработать 63,5 миллиона рублей на платных парковках. Об этом стало известно из документа, который размещен на сайте мэрии. Это почти в четыре раза больше, чем было заработано в 2021 году.
«Доходы от предоставления на платной основе парковок, расположенных на автомобильных дорогах, прогнозируются с учетом размера платы за пользование на платной основе парковочными местами. Также они планируются с учетом мероприятий по расширению парковочного пространства на территории города Тюмени. Прогноз на 2023 год составляет 63,541 млн рублей», — сообщается в проекте, который внес глава Тюмени Руслан Кухарук.
Также там указаны прогнозы на 2024 и 2025 годы, на 2024 и 2025 годы. Они больше почти на 1,5 миллиона — 65,131 миллиона рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что за 2021 год на платных парковках заработали более 17 млн рублей. При этом мэрия прогнозировала доход в 38 миллионов рублей. Там объяснили произошедшее поздним запуском проекта.
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