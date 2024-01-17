Экономист рассказала, на сколько увеличится маткапитал с 1 февраля

Экономист Голощапова: с 1 февраля маткапитал увеличится до 631 тыс рублей

17 января 2024 в 07:55 Размер текста - 17 +

С 1 февраля маткапитал на второго ребенка составит 834 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России с 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка увеличится до 631 тысячи рублей, на второго — до 834 тысяч. Об этом рассказала экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Голощапова. «Сейчас на первого ребенка дают 586,9 тысячи рублей. С 1 февраля это будет 631 тысячи рублей», — сказала Голощапова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Она добавила, что на второго можно получить 834 тысячи рублей, при этом если за первенца выплата уже была получена, можно рассчитывать на доплату — 203 тысячи рублей. По словам экономиста, если до 1 февраля родители не успели распорядиться маткапиталом, они могут претендовать на более высокую выплату. В случае, если он уже был частично потрачен, его остаток проиндексируют на 7,5%, заключила она. Ранее первый зампредседателя комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что в 2024 году в России будут расширены возможности использования маткапитала, согласно вступающим в силу поправкам. По ее словам, одинокие отцы или усыновители смогут направлять эти средства на формирование собственной накопительной пенсии.

В России с 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка увеличится до 631 тысячи рублей, на второго — до 834 тысяч. Об этом рассказала экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Голощапова. «Сейчас на первого ребенка дают 586,9 тысячи рублей. С 1 февраля это будет 631 тысячи рублей», — сказала Голощапова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Она добавила, что на второго можно получить 834 тысячи рублей, при этом если за первенца выплата уже была получена, можно рассчитывать на доплату — 203 тысячи рублей. По словам экономиста, если до 1 февраля родители не успели распорядиться маткапиталом, они могут претендовать на более высокую выплату. В случае, если он уже был частично потрачен, его остаток проиндексируют на 7,5%, заключила она. Ранее первый зампредседателя комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что в 2024 году в России будут расширены возможности использования маткапитала, согласно вступающим в силу поправкам. По ее словам, одинокие отцы или усыновители смогут направлять эти средства на формирование собственной накопительной пенсии.