В мэрии Нижневартовска (ХМАО) прошли обыски. Расследование уголовного дела о коррупции коснулось одного из претендентов на пост замглавы города и директора департамента по социальной политике Александра Федоруса. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах ХМАО.
«Расследование уголовного дела о коррупции коснулось Федоруса и его деятельности как и. о. вице-мэра по соцполитике. Следком провел обыски в администрации, подведомственных учреждениях и у чиновника дома. У одного из подчиненных, руководителя учреждения, обнаружен поддельный диплом. Говорят, что Федорус получил черную метку от силовиков, и его карьере в администрации грозит конец», — сообщает инсайдер.
В пресс-службу администрации города и СК ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.
Ранее URA.RU сообщало о попытках чиновников снять ответственность с департамента соцполитики за инцидент с интимной перепиской тренера с подопечными. Источник утверждает, что Федорус и глава спортшколы согласовали увольнение фигуранта скандала по собственному желанию.
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