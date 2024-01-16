16 января 2024

Силовики нагрянули с обыском в мэрию Нижневартовска. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске расследуется уголовное дело о коррупции в департаменте мэрии Фото:

В мэрии Нижневартовска (ХМАО) прошли обыски. Расследование уголовного дела о коррупции коснулось одного из претендентов на пост замглавы города и директора департамента по социальной политике Александра Федоруса. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах ХМАО.

«Расследование уголовного дела о коррупции коснулось Федоруса и его деятельности как и. о. вице-мэра по соцполитике. Следком провел обыски в администрации, подведомственных учреждениях и у чиновника дома. У одного из подчиненных, руководителя учреждения, обнаружен поддельный диплом. Говорят, что Федорус получил черную метку от силовиков, и его карьере в администрации грозит конец», — сообщает инсайдер.

В пресс-службу администрации города и СК ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU сообщало о попытках чиновников снять ответственность с департамента соцполитики за инцидент с интимной перепиской тренера с подопечными. Источник утверждает, что Федорус и глава спортшколы согласовали увольнение фигуранта скандала по собственному желанию.

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В мэрии Нижневартовска (ХМАО) прошли обыски. Расследование уголовного дела о коррупции коснулось одного из претендентов на пост замглавы города и директора департамента по социальной политике Александра Федоруса. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах ХМАО. «Расследование уголовного дела о коррупции коснулось Федоруса и его деятельности как и. о. вице-мэра по соцполитике. Следком провел обыски в администрации, подведомственных учреждениях и у чиновника дома. У одного из подчиненных, руководителя учреждения, обнаружен поддельный диплом. Говорят, что Федорус получил черную метку от силовиков, и его карьере в администрации грозит конец», — сообщает инсайдер. В пресс-службу администрации города и СК ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU сообщало о попытках чиновников снять ответственность с департамента соцполитики за инцидент с интимной перепиской тренера с подопечными. Источник утверждает, что Федорус и глава спортшколы согласовали увольнение фигуранта скандала по собственному желанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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