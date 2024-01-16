Силовики нагрянули с обыском в мэрию Нижневартовска. Инсайд

17 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске расследуется уголовное дело о коррупции в департаменте мэрии Фото: Илья Московец © URA.RU В мэрии Нижневартовска (ХМАО) прошли обыски. Расследование уголовного дела о коррупции коснулось одного из претендентов на пост замглавы города и директора департамента по социальной политике Александра Федоруса. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах ХМАО. «Расследование уголовного дела о коррупции коснулось Федоруса и его деятельности как и. о. вице-мэра по соцполитике. Следком провел обыски в администрации, подведомственных учреждениях и у чиновника дома. У одного из подчиненных, руководителя учреждения, обнаружен поддельный диплом. Говорят, что Федорус получил черную метку от силовиков, и его карьере в администрации грозит конец», — сообщает инсайдер. В пресс-службу администрации города и СК ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU сообщало о попытках чиновников снять ответственность с департамента соцполитики за инцидент с интимной перепиской тренера с подопечными. Источник утверждает, что Федорус и глава спортшколы согласовали увольнение фигуранта скандала по собственному желанию.

В мэрии Нижневартовска (ХМАО) прошли обыски. Расследование уголовного дела о коррупции коснулось одного из претендентов на пост замглавы города и директора департамента по социальной политике Александра Федоруса. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах ХМАО. «Расследование уголовного дела о коррупции коснулось Федоруса и его деятельности как и. о. вице-мэра по соцполитике. Следком провел обыски в администрации, подведомственных учреждениях и у чиновника дома. У одного из подчиненных, руководителя учреждения, обнаружен поддельный диплом. Говорят, что Федорус получил черную метку от силовиков, и его карьере в администрации грозит конец», — сообщает инсайдер. В пресс-службу администрации города и СК ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU сообщало о попытках чиновников снять ответственность с департамента соцполитики за инцидент с интимной перепиской тренера с подопечными. Источник утверждает, что Федорус и глава спортшколы согласовали увольнение фигуранта скандала по собственному желанию.